Una parte de la Torre dei Conti, una construcción medieval ubicada en el centro de Roma, colapsó dos veces mientras se le realizaban obras de restauración. Cinco de los operarios que trabajaban en el lugar, muy cerca de los Foros Imperiales, quedaron atrapados entre los escombros de la torre. Cuatro fueron rescatados por los bomberos, y uno continúa desaparecido. El edificio, construido en el siglo XIII, estaba bajo un proyecto de recuperación estructural y restauración impulsado por el Ayuntamiento de Roma.

Dos colapsos en cadena: un trabajador quedó atrapado durante el segundo

El primer derrumbe ocurrió alrededor de las 11.20 de este lunes, hora de Italia (las 7.20 de Argentina). Uno de los trabajadores sufrió heridas graves y fue hospitalizado. Otros tres quedaron bloqueados en los andamios que daban apoyo a la torre, pero fueron rescatados sanos y salvos.

Hasta el lugar se movilizaron tres equipos de bomberos, con dos escaleras mecánicas y unidades especiales para atender la emergencia. Mientras trataban de rescatar al quinto obrero atrapado entre los escombros, cerca de una hora y media después del accidente, el edificio se derrumbó por segunda vez. Los equipos de emergencia que participaban en la operación resultaron ilesos, y continúan buscando al trabajador.

La estructura tenía ocho siglos de antigüedad y estaba muy degradada

La Torre dei Conti es un ejemplo de las casas-torre medievales de Roma, construidas por las familias nobles y las autoridades eclesiásticas como residencias y fortalezas. Fue erigida sobre los restos del Templo de la Paz. El papa Inocencio III la amplió en 1203 para su familia, los Condes de Segni, y la revistió con losas de travertino procedentes de los Foros Imperiales.

La torre alcanzaba entre 50 y 60 metros de altura cuando se construyó. Hoy está reducida a un tercio por el impacto de terremotos que afectaron a Roma entre los siglos XIV y XVII.

La torre no había sido usada ni mantenida desde 2006, lo que llevó a su degradación interior y exterior. Según la página web del Consistorio de Roma, los trabajos enfocaban la "seguridad y la salvaguardia de la torre y de su parte subterránea".

