Derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid deja al menos dos muertos y dos desaparecidos

Un edificio en obras se derrumbó parcialmente este martes en el centro de Madrid, dejando al menos dos muertos y dos desaparecidos. En el lugar trabajan 11 dotaciones de bomberos de la ciudad y Emergencia Madrid, con la ayuda de la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía de Madrid para determinar los motivos del suceso, que aún se desconoce.

El accidente ocurrió en una calle cercana a la frecuentada Plaza Mayor, pasado el mediodía. El inmueble, de seis pisos y que solía ser un espacio de oficinas, estaba en proceso de rehabilitación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

Al momento del derrumbe, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, informó la desaparición de tres hombres y una mujer, que cumplían sus funciones laborales en el edificio. El perfil oficial de Emergencias Madrid en X informó que los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso del derrumbe.

Poco antes de medianoche y luego de más de 10 horas después del colapso, el alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, explicó a la prensa: "Se ha localizado y sacado del edificio el cadáver de uno de los cuatro desaparecidos". Y añadió que localizaron otro cuerpo y que estaban "desescombrando para poder llegar" hasta él.

Almeida indicó que el primer cuerpo que sacaron de entre los escombros es de un hombre y dijo no saber el género de la segunda víctima mortal. Asimismo agregó: “Todavía hay dos personas desaparecidas que no han podido ser localizadas dentro del edificio".

Los bomberos se encuentran sacando los escombros "manualmente", pero también disponen de una grúa que ya se encontraba en el lugar para las obras que se estaban llevado a cabo en este edificio, agregó el alcalde. Sanz afirmó también que retirar los escombros podría "durar bastante tiempo, no solo horas, probablemente algunos días".

En paralelo, la policía judicial, encargada del caso, se encuentra investigando para saber exactamente cuales son las causas del acontecimiento. “Lo cierto es que se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha producido que, a partir de ahí, bajara por todas las plantas" hasta llegar a la planta baja, donde se encontraba "una de las personas desaparecidas que todavía no ha sido localizada", detalló Almeida por la noche.

No obstante, aunque se desconocen los verdaderos motivos, las primeras hipótesis no tardaron en salir a la luz. La principal consideración de los investigadores apuntan a una presunta negligencia de los operarios que pudo provocar el desastre. En concreto, se cree que la acumulación de material de obra en la planta más alta del inmueble hizo ceder la estructura de todo el edificio.

Los especialistas llegaron a esta conclusión tras analizar los escombros del edificio ubicado en la calle Hileras 4 y tomar declaración a los sobrevivientes. El inmueble, de nueve niveles —siete sobre rasante y dos subsuelos destinados a estacionamiento—, se encontraba en proceso de reforma. Los investigadores sostienen que la sobrecarga sostenida de materiales en una zona estructuralmente débil terminó por hacer ceder el edificio.

