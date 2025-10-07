Vyacheslav Leontyev, uno de los últimos grandes nombres de la prensa soviética, fue encontrado muerto el sábado frente a su edificio en la zona oeste de Moscú, capital de Rusia. Según los primeros reportes, el periodista cayó desde una altura de más de veinte metros, correspondiente al quinto piso de su vivienda. La policía rusa explicó que, actualmente existen tres hipótesis: suicidio, accidente o la intervención de terceros. Sin embargo, colegas y allegados rechazan la posibilidad de un suicidio y califican su muerte como “extraña” y rodeada de inconsistencias.

Leontyev, de 87 años, dirigió el diario Pravda durante la década del ’80, cuando el medio funcionaba como la voz oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). Tras la disolución de la URSS, continuó comandando su versión posterior, adaptando el diario a los nuevos tiempos.

El edificio donde vivía Vyacheslav Leontyev.

Las versiones oficiales, difundidas por medios afines al Kremlin como Moskovsky Komsomolets, sostienen que el periodista podría haberse quitado la vida debido a problemas de salud y el deterioro anímico por la hospitalización de su esposa. Sin embargo, no existen pruebas que confirmen esta teoría.

Exiliado en Italia, el periodista ruso Andrey Malgin calificó el caso como una “muerte sospechosa” y recordó que Leontyev “sabía mucho sobre el dinero del Partido”, en referencia a los fondos reservados. En redes sociales, Malgin ironizó: “Da la impresión de que era una especie de millonario subterráneo”, insinuando que el ex director del diario podría haber tenido acceso a información sensible o recursos ocultos.

Hasta el momento, no se difundieron los resultados de la autopsia, y la investigación continúa bajo estricta reserva. Medios como The Moscow Times y The Times incluyeron el nombre de Leontyev en la creciente lista de figuras prominentes rusas que murieron en circunstancias extrañas desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022.

Una serie de muertes “accidentales” que despiertan sospechas

La caída de Leontyev se suma a una inquietante seguidilla de muertes ocurridas en Rusia durante los últimos años, protagonizadas por funcionarios, empresarios y periodistas con vínculos con el poder. Desde 2022, más de veinte personas murieron tras caer desde ventanas o balcones, en hechos que las autoridades califican como suicidios o accidentes. Sin embargo, los contextos de cada caso alimentan la versión de una “purga silenciosa”.

Entre los casos más recordados figura el de Ravil Maganov, presidente de la petrolera Lukoil, quien cayó desde una ventana del Hospital Central de Moscú en septiembre de 2022. Aunque la empresa atribuyó su muerte a una “grave enfermedad”, su entorno aseguró que el empresario se oponía abiertamente a la guerra en Ucrania. Un año más tarde, su sucesor, Vladimir Nekrasov, también murió de una supuesta “insuficiencia cardíaca aguda”.

Durante 2023 y 2024, murieron en circunstancias similares varios ejecutivos del sector energético y funcionarios del gobierno. Vitaly Robertus, vicepresidente de Lukoil, fue hallado ahorcado en su oficina; Marina Yankina, funcionaria del Ministerio de Defensa, cayó desde un edificio de más de 50 metros; y Mikhail Rogachev, exvicepresidente de Yukos, se precipitó desde un décimo piso en Moscú. Todos los casos quedaron sin esclarecer.

