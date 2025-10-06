"Tres años después de la invasión a gran escala de Rusia, la guerra en Ucrania ha entrado en una fase aún más peligrosa y mortífera para la población civil ucraniana, que sufre un bombardeo implacable de sus escuelas, hospitales y refugios", resumió el Alto Comisionado Volker Turk, en su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fruto de "nuestro equipo de supervisión en el terreno", expertos que dan cuenta a Ginebra del asalto ruso a Ucrania desde el 2014.

"Este año se han producido intensos ataques a lo largo del frente y bombardeos aéreos masivos, principalmente en zonas pobladas. En algunas localidades de las comunidades situadas en primera línea, casi todas las viviendas han resultado dañadas o destruidas. Las fuerzas rusas lanzaron el mayor ataque aéreo de la guerra en la noche del 6 de septiembre, enviando 823 bombas de munición, 810 drones de largo alcance y 13 potentes misiles".

"Los daños a la población civil ucraniana han aumentado considerablemente, con un incremento del 40% en el número total de víctimas en los primeros 8 meses del año en comparación con 2024. En julio del 2025 documentamos el mayor número de víctimas civiles en un mes en más de 3 años. Desde el inicio de la invasión a gran escala por parte Rusia, hemos documentado más de 50.000 civiles ucranianos muertos y heridos, entre ellos 3.000 niños".

"Los continuos ataques contra infraestructuras críticas, como centrales eléctricas, instalaciones de gas, puentes y ferrocarriles, perturban la vida cotidiana y los servicios esenciales. Los grupos vulnerables, incluidos los niños, las personas mayores y los discapacitados, son los más afectados por esos ataques. La llegada del invierno va a empeorar las condiciones de vida. Rusia ha detenido un gran número de civiles y militares ucranianos".

"En muchos casos, personas que vivían en territorios ocupados han sido detenidas arbitrariamente en la calle y retenidas durante semanas, meses o incluso años. En un número significativo de casos, estas detenciones pueden equivaler a desapariciones forzadas. Ponen al descubierto las violaciones del derecho internacional infligidas a los detenidos civiles. Rusia ha informado de un número menor de víctimas civiles, como consecuencias de ataques de las fuerzas ucranianas pero no hemos podido verificar estas cifras".

La Oficina de Volker Turk en Ginebra también "ha registrado 90 ejecuciones extrajudiciales de civiles ucranianos detenidos por las autoridades rusas. Hemos documentado 38 muertes bajo custodia, como consecuencia de torturas, falta de atención médica o malas condiciones, y patrones de tortura y maltratos generalizados y sistemáticos, incluida violencia sexual contra detenidos civiles y prisioneros de guerra ucranianos".

"La Federación de Rusia ha informado de un número menor de víctimas civiles, como consecuencia de supuestos ataques de las fuerzas ucranianas, pero no hemos podido verificar estas cifras", afirmó el Alto Comisionado. "Las enmiendas a la leyes rusas han afianzado la impunidad del personal militar, lo que permite que las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y los malos tratos queden impunes".

"Hemos registrado casos de tortura y malos tratos por parte de las autoridades ucranianas a detenidos relacionados con el conflicto, incluidos casos de violencia sexual. Muchos de ellos tuvieron lugar en 2022". Kiev "ha tomado medidas para reforzar las garantías y las condiciones de detención, pero la rendición de cuentas es limitada… Para este último informe nuestro personal llevó a cabo 400 entrevistas en 17 centros de detención en Ucrania". Igualmente, "216 entrevistas a detenidos ucranianos liberados por Rusia", detalló Volker Turk.

"Hago un llamamiento a la Federación de Rusia para que ponga fin a todas las ejecuciones extrajudiciales, torturas, malos tratos y actos de violencia sexual contra detenidos civiles y prisioneros de guerra … y a las prácticas de detención arbitraria e ilegal. Y que respete el derecho internacional en el territorio bajo su control; garantice una supervisión eficaz de todos los lugares de detención; y conceda pleno acceso a los observadores independientes a los lugares donde se encuentran detenidos civiles ucranianos", exhortó el Alto Comisionado.

"Nuestro trabajo está arrojando luz sobre lo que está sucediendo a las personas directamente afectadas por este terrible conflicto. Insto a todas las partes a que lleven investigaciones rápidas, independientes y eficaces de todas las denuncias de violaciones y a que garanticen la rendición de cuentas de los autores. Esta guerra debe terminar. El coste humano para los civiles, soldados y sus familias es abrumador y desgarrador. Los pueblos de Ucrania y Rusia necesitan urgentemente la paz, conforme a la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General, basadas en los derechos humanos", finalizó Volker Turk.

A modo de contexto, la Unión Europea (UE) informó que ha consagrado 173 miles de millones de euros para ayudar a Ucrania, utilizando sus reservas financieras, que se agotarían en 2027. Ursula von der Leyen, su presidenta, evocó la posibilidad "de hacer pagar a Rusia", sirviéndose de los intereses de los 200 mil millones de euros que Moscú tiene bloqueados por sanciones en Bélgica, tomando bajo responsabilidad de la UE 140 mil millones de esos fondos, para un "préstamo de reparación" a Ucrania, que financie su reconstrucción, sabiendo que Kiev no lo reembolsará. Rusia tiene más capitales congelados en Japón, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos.

Con anterioridad, Ursula von der Leyen anunció "una alianza de drones" entre la UE y Ucrania por 6 mil millones de euros, y la preparación del paquete 19 de sanciones contra Rusia, destinando fondos provenientes de los 50 mil millones de euros prestados por el G7. Vladimir Putin ha replicado firmando un decreto autorizando la venta de empresas extranjeras operando en Rusia, como bancos, que podrían alcanzar 41 mil millones de euros, pertenecientes a capitales de Francia, Italia, Austria y Estados Unidos. Se añade la persecución europea contra "barcos fantasmas" que transportan el petróleo ruso vendido clandestinamente, que financiarían entre el 30% y el 40% del esfuerzo militar de Moscú, por 35 mil millones de euros anuales, unos 560 navíos que servirían además de plataforma para lanzar drones contra 6 países europeos.

Desde Ginebra.

