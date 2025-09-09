Polonia cerró aeropuertos y desplegó cazas junto a la OTAN tras reportes de drones rusos sobre su territorio

Polonia vive momentos de máxima tensión luego de que se reportara la presencia de drones rusos en su espacio aéreo. El Gobierno decidió cerrar el aeropuerto internacional de Varsovia y al menos otros dos aeropuertos regionales, mientras aviones de combate polacos y de la OTAN fueron desplegados de inmediato para garantizar la seguridad.

Según informó el Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, los sistemas de defensa aérea y de reconocimiento por radar “alcanzaron el nivel más alto de alerta” tras los ataques masivos que Rusia lanzó contra territorio ucraniano. “La seguridad del espacio aéreo polaco está plenamente garantizada y nuestras fuerzas están preparadas para responder de manera inmediata”, señaló el comunicado oficial.

El aviso a los navegantes (NOTAM) publicado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó que el aeropuerto Chopin de Varsovia, el de Rzeszów–Jasionka y el de Lublin quedaron “no disponibles debido a actividad militar no planificada relacionada con la seguridad nacional”.

El aeropuerto de Rzeszów–Jasionka, ubicado en el sudeste del país, es un punto clave en la logística de la ayuda de la OTAN a Ucrania. Aunque Estados Unidos retiró sus tropas de esa base a comienzos de 2025, continúa siendo una pieza central en la distribución de asistencia militar hacia Kiev.

Amenaza en la frontera

Medios ucranianos habían advertido que varios drones se dirigían hacia el oeste y que uno de ellos sobrevolaba la ciudad polaca de Zamosc. Más tarde, se mencionó a Rzeszów como destino potencial. Sin embargo, la Fuerza Aérea de Ucrania borró su mensaje inicial en Telegram, lo que aumentó la incertidumbre sobre la magnitud del episodio.

Si bien hasta ahora no está confirmado cuántos drones ingresaron en el espacio aéreo polaco, la situación fue suficiente para disparar el operativo conjunto de Varsovia y la OTAN, en un escenario de creciente tensión militar en la región.

El clima de preocupación se intensificó con el inicio de las maniobras militares Zapad 25, que Rusia y Bielorrusia pondrán en marcha este viernes en la frontera occidental. Estos ejercicios de gran escala, calificados de “muy agresivos desde el punto de vista doctrinario” por Varsovia, encendieron alarmas no solo en Polonia, sino también en Lituania y Letonia, miembros de la OTAN y vecinos directos de Bielorrusia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó que su Gobierno decidió cerrar la frontera oriental con Bielorrusia, incluidos los pasos ferroviarios, a partir del jueves a la medianoche. “Se trata de una decisión de seguridad nacional ante el carácter provocador de las maniobras rusas-bielorrusas”, aseguró.

Una crisis con proyección regional

La movilización militar en la frontera, la clausura de aeropuertos estratégicos y el refuerzo de la defensa aérea polaca reflejan el delicado momento que atraviesa Europa del Este. La OTAN observa con atención los movimientos rusos en Bielorrusia y la evolución de la ofensiva contra Ucrania, mientras Polonia emerge como el principal escudo defensivo de la Alianza en la región.

La crisis suma un nuevo capítulo a la escalada de tensiones entre Moscú y Occidente, y confirma que la guerra en Ucrania se ha convertido en un foco de inestabilidad que desborda sus fronteras, comprometiendo de lleno la seguridad del espacio europeo.

