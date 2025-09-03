Un micrófono reveló una conversación privada entre Xi Jinping y Putin sobre la inmortalidad: “Viviremos hasta los 150 años”

Una conversación privada se escuchó sorpresivamente durante el desfile militar por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Fue entre el mandatario chino Xi Jinping y su homólogo ruso, en la ciudad de Pekín, ante más de 50 mil personas. En este marco, el traductor de Vladimir Putin aseguró que se escuchó en el idioma asiático: “Los órganos humanos pueden trasplantarse una y otra vez. Cuánto más tiempo vivas, más joven te vuelves, e incluso se puede alcanzar la inmortalidad”.

La señal en directo de la televisión estatal CCTV, retransmitida también por la organización internacional de medios CGTN, Associated Press (AP) y Reuters, captó la conversación mientras los líderes de China y Rusia avanzaban a la cabeza de una comitiva de más de veinte funcionarios extranjeros.

Los límites de la asociación "sin límites" entre Xi y Putin

El diálogo filtrado refleja un interés creciente de los gobiernos de Moscú y Pekín por los avances biotecnológicos y por la narrativa del poder vinculada al dominio científico.

Vladmir Putin junto a Xi Jinping en el desfile militar en Pekín

La referencia a la inmortalidad y el dominio de las fronteras biológicas de la vida

El intercambio verbal entre Putin y Xi Jinping añade un matiz inesperado a la narrativa de la alianza chino-rusa. La referencia a la inmortalidad no es solo una extravagancia retórica: conecta con una visión de poder que se pretende ilimitado, capaz de dominar incluso las fronteras biológicas de la vida.

A través de un intérprete, se precisó que Xi Jinping, fuera de plano, afirmó que “algunos predicen que en este siglo los humanos podrían vivir hasta los 150 años”.

El líder chino, Xi Jinping

Según cifras oficiales, la transmisión fue seguida por 1.900 millones de conexiones online y más de 400 millones de espectadores en televisión.

La escena duró apenas unos segundos antes de que la transmisión cambiara a un plano general de la plaza de Tiananmén y el audio se desvaneciera.

