Los límites de la asociación "sin límites" entre Xi y Putin

LONDRES – Mucho ha cambiado desde que el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron por última vez en la Plaza de Tiananmén en 2015. Cuando lo hicieron nuevamente esta semana, fue supuestamente como socios iguales. Pero, por supuesto, la realidad es mucho más compleja.

La percepción común es que China ha consolidado su posición como el socio dominante, especialmente desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. Después de todo, China es ahora el mayor socio comercial de Rusia, representando más de la mitad de las importaciones rusas en 2023, mientras que Rusia ni siquiera está entre los cinco principales socios de China. Aunque Rusia depende de China para vender aproximadamente la mitad de sus exportaciones de petróleo crudo, estas compras representan solo el 17.5% de las importaciones totales de petróleo de China. En pocas palabras, Rusia necesita a China para mantener su economía en marcha.

Sin embargo, a pesar de esta dependencia, China no está dictando resultados, y el Kremlin no actúa como un socio menor. Consideremos la guerra en Ucrania. Aunque tiene algunos beneficios significativos para China –como desviar recursos estadounidenses del teatro del Pacífico– no hay duda de que Putin tiene el control sobre el momento, el alcance y el desenlace del conflicto.

En teoría, China podría tener la influencia para modificar la política de Rusia. Pero es difícil imaginar un escenario en el que Ucrania pudiera obligar a China a ejercer esa influencia. Hacerlo no solo pondría en riesgo las relaciones de China con un socio clave, sino que también violaría su principio fundamental de política exterior de "no injerencia". Putin lo sabe mejor que nadie.

Aunque China se ha presentado consistentemente como un "mediador de paz", ese papel ha sido ocupado por otros países, como Turquía y Arabia Saudita; y ahora, el presidente estadounidense Donald Trump y Putin han demostrado ser capaces de negociar directamente sin necesidad de un intermediario.

Los límites de la influencia china son aún más evidentes en sus propias fronteras, donde la profundización de la asociación de Rusia con Corea del Norte está generando preocupación. China puede aceptar la intromisión rusa en Europa, pero desestabilizar potencialmente la península de Corea es un asunto completamente diferente.

Si China no está dispuesta a influir en los resultados en Ucrania y no puede prevenir una posible inestabilidad en su propio vecindario, esto sugiere que las relaciones sino-rusas son más complejas que una simple asociación de socio menor y mayor. Aunque la relación económica haya cambiado, la política aún no se ha puesto al día.

Históricamente, China fue durante mucho tiempo el socio menor de su vecino del norte, y a veces su víctima. La Rusia zarista fue una de las potencias imperiales que dividieron el territorio chino en el siglo XIX, apoderándose de aproximadamente 1.5 millones de kilómetros cuadrados (579,000 millas cuadradas) en el noreste de China, un área que equivale aproximadamente a una sexta parte del territorio actual de China. Más tarde, en 1969, las disputas sobre esa misma frontera desencadenaron un conflicto de siete meses con la Unión Soviética.

Por lo tanto, en Pekín se considera que los últimos 30 años de relaciones sólidas son una excepción, no la norma. Los líderes chinos son reacios a redefinir la relación, especialmente cuando la postura actual trae beneficios valiosos como energía barata. Dadas esta combinación de ganancias económicas y ansiedad política, es poco probable que ejerzan una presión significativa sobre el Kremlin.

Rusia, por su parte, lucha por aceptar la idea de un dominio chino. Todavía se resiste en las negociaciones sobre el gasoducto Poder de Siberia 2, rechazando las demandas de China de vender gas a precios internos altamente subsidiados. Rusia también ha impuesto importantes "tasas de reciclaje" –que funcionan de manera similar a los aranceles– para contrarrestar el aumento siete veces mayor en las importaciones de autos chinos tras la salida de fabricantes de automóviles occidentales del país.

Mientras tanto, la derecha rusa ha sido cada vez más vocal al instar al Kremlin a resistir la dependencia de China. Observando que el Lejano Oriente ruso, escasamente poblado, está incómodamente situado junto a la enorme población de China, los comentaristas nacionalistas advierten que los chinos no han olvidado sus "territorios perdidos" y seguramente codician las reservas de energía barata y materias primas de Rusia. Sus argumentos se basan en la historia y la identidad, no solo en la economía, para reforzar una política que rechaza el rol de subordinado.

Rusia también parece mantener a China a distancia en el Ártico, donde China aspira a afirmarse como un "estado casi ártico". Y en Corea del Norte, cuanto más combustible, alimentos y asistencia técnica proporcione Rusia, menos influencia tendrá China sobre Kim Jong-un.

Aun así, hay áreas donde China está siendo más audaz. Cada vez más, se está adentrando en la esfera de influencia tradicional de Rusia en Asia Central, comprometiendo más de 25 mil millones de dólares en inversiones en la región solo en la primera mitad de este año. Xi también asistió recientemente a la segunda Cumbre China-Asia Central en Astana, una clara señal de las prioridades chinas, dado que había estado limitando sus compromisos internacionales.

Estas realidades, no las declaraciones de "asociación sin límites", ofrecen la mejor medida de las relaciones bilaterales. Las relaciones sino-rusas no están al borde del colapso, pero su evolución reflejará restricciones políticas, históricas y geográficas, no solo volúmenes comerciales.

China aún alberga un profundo temor a la inestabilidad en sus fronteras, influenciado en parte por la propia historia de agresión territorial de Rusia. Por eso, Corea del Norte, no Ucrania, tiene más potencial para convertirse en un punto de fricción entre ambos. También es por eso que China considera la caída del régimen de Putin, y el caos que podría generar en su frontera, como un resultado intolerable.

Para Rusia, la misma mentalidad que impulsó la invasión de Ucrania también moldea su visión de China. El Kremlin lucha por reconciliar la creciente dependencia económica con su autoimagen como una gran potencia perdurable. La derecha nacionalista argumenta que las sanciones occidentales han obligado a Rusia a ser más autosuficiente, y que esta "autonomía" ganada con esfuerzo no debe ser entregada. La idea de que el futuro de Rusia pueda ser dictado en términos chinos es anatema para la élite política del país.

Eso hace que la propia visión de Rusia sobre el futuro sea poco apetecible para China, que quiere consolidarse como una potencia tecnológica y un pilar de la economía global, no unirse a una alianza de actores rebeldes aislados y deliberadamente desestabilizadores.

Diez años después del encuentro anterior de Xi y Putin en Tiananmén, las imágenes que muestran unidad no pueden ocultar la desconfianza histórica de sus países y sus intereses a largo plazo divergentes.Ruby Osman es Asesora Senior de Políticas sobre China en el Instituto Tony Blair. Dan Sleat es Asesor Senior de Políticas sobre Rusia y Ucrania en el Instituto Tony Blair.

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org