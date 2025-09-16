La guerra de Ucrania en primera persona: identidad nacional, geopolítica e historia

En la última ofensiva del Ejército ruso en la provincia de Zaporiyia, al menos dos civiles murieron este martes en una localidad situada en el este de Ucrania, parcialmente ocupada desde el inicio de la invasión ordenada por el líder del Kremlin Vladimir Putin en febrero de 2022. A partir de las declaraciones del ciudadano ucraniano Rostyslav Kalatsynskyi en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), se puede entender mejor la situación límite que atraviesa el país.

El ciudadano ucraniano Rostyslav Kalatsynskyi es activista de la Asociación Ucraniana de Cultura Prosvita, con sede en Argentina y fundada en 1924 para difundir la tradición, historia y patrimonio europeo del este, además de promover los ideales de libertad, democracia e independencia de su país. Actualmente, reside en Colombia, está de visita en Argentina y recorre América Latina dando conferencias sobre la crítica situación que enfrenta Ucrania desde la invasión rusa hace tres años y medio.

¿Qué es la Asociación Ucrania de Cultura Prosvita, cuál es su labor y cómo nos puede explicar lo que está pasando en la guerra de Ucrania?

Es una asociación cultural y en Argentina existen raíces de Prosvita gracias a la llegada de numerosos descendientes ucranianos desde el siglo XIX y XX. A partir de 1924 se fundó la organización tanto en Colombia como en este país. Tras la invasión rusa, en 2023 nos formalizamos, ya que no hay embajada ucraniana en Colombia y nos encargamos de difundir información sobre la situación en Ucrania en español, frente a la fuerte propaganda rusa. También realizamos actividades culturales, como ciclos de cine y exhibiciones, y vine a Argentina para conocer cómo funciona Prosvita desde hace un siglo; además, participé en la presentación de un libro.

¿La sede en Argentina es la más antigua de Sudamérica?

Hay una fuerte presencia en Brasil, seguida por Argentina, y el tercer país es Paraguay. A partir de este último se asentaron ucranianos durante el siglo XX, sobre todo en la época de la Unión Soviética, cuando su comunidad fue duramente reprimida. Nunca se reconoció a Ucrania como nación con idioma, cultura, tradiciones y música propias. La población vivió allí por 70 años, de 1922 a 1991, y dictadores como Lenin y Stalin —ahora es Putin— cometieron genocidios conocidos como Holodomor, que significa “matar de hambre”. Se provocaron hambrunas artificiales, y la situación actual demuestra que no podemos detenernos: debemos seguir defendiendo nuestro país y hacer todo lo posible para que la voz del país de Europa del este se escuche y reciba respaldo de diferentes naciones.

Porque si la Federación Rusa regresa, nos eliminarían, ya sea de hambre o por otros métodos.

En la Rusia originaria, en el año 1200, ¿cuál era la capital?

La capital ucraniana Kiev fue fundada en el siglo V, y allí gobernaron muchos reyes, ya que ese era el nombre anterior de la Rus de Kiev. Aún así, Moscú fue fundada por uno de los reyes kievistas en el siglo XI; en 1147 se estableció esta ciudad. Por lo tanto, el origen es ucraniano. Ahora, ellos quieren cambiar la historia y destruir nuestra herencia que mantuvimos durante siglos. Ucrania fue proclamada independiente varias veces en el siglo XX, pero nunca se permitió consolidar esa independencia, porque el Ejército Rojo nos invadió repetidamente.

Déjeme quedarme en el año 1200, antes del Ejército Rojo, cuando un rey ucraniano se expandió y fundó Moscú.

En ese momento, ese territorio formaba parte de lo que hoy conocemos como Ucrania. Históricamente, atravesó varias etapas: por ejemplo, una parte estuvo bajo Hungría e incluso el Imperio Letón en el siglo XIII. Durante esos años existían los ares, y Rusia ya tenía su independencia; con el tiempo, Moscú creció y superó a Kiev.

Acto seguido, surgió el Imperio Ruso, con figuras como Catalina II y Pedro, quienes ejercieron mucha represión. Prohibían escribir e imprimir libros en ucraniano y restringían la educación en nuestro idioma, que fue prohibido 147 veces, porque el Imperio Ruso no reconocía que éramos una nación con raíces culturales propias. Esto también explica, en parte, la justificación que luego dio Putin para invadir territorio ucraniano, alegando que prohibía el uso del ruso.

De hecho, la última prohibición ocurrió en 2012, cuando Ucrania aprobó la ley Kiválov-Kolesnichenko, que establecía el ruso como segunda lengua. Sabían que la lengua influye en la identidad de las personas: en lo que escuchan, leen y consumen culturalmente. En 2019, fue cancelada, eliminando al ruso como segunda lengua. Esto ocurrió durante la independencia de Ucrania, cuando aún había influencia del Kremlin en el poder, con comunistas y otros partidos.

Cuando hablamos con los descendientes de ucranianos en Prosvita, muchos vinieron entre guerras y algunos incluso tenían pasaporte ruso debido a disputas territoriales de la época, ¿pero mantienen la mayoría una relación estrecha con Ucrania o con Rusia?

En la Casa de Cultura de Ucrania, por ejemplo, quienes tienen pasaporte ruso no suelen participar y los miembros extranjeros deben presentar documentación que acredite su vínculo y rol en la comunidad.

Hace 30 años, antes de la caída del muro de Berlín y de la anterior Unión Soviética, algunos descendientes de ucranianos tenían que acudir a la embajada soviética, ya que formaban parte de ese país. Sin embargo, con la fecha y la ciudad de nacimiento quedaba claro que eran ucranianos.

Los argumentos a favor de un alto el fuego en Ucrania

En 1991, Ucrania obtuvo la independencia y, en 1994, entregó su armamento nuclear a la Federación Rusa mediante un acuerdo firmado también por Inglaterra, Estados Unidos y posteriormente China, que supuestamente garantizaba nuestra seguridad, soberanía e integridad territorial. Estas promesas no se cumplieron, y hoy seguimos reclamando garantías: si se termina la guerra y se cede algún territorio, ¿quién asegura que en el futuro no se reclamarán más tierras?