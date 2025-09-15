Alberto Ruskolekier: “China quiere una Rusia fuerte, pero no demasiado"

En diálogo con Canal E, el analista internacional Alberto Ruskolekier analizó el nuevo tablero geopolítico global, marcado por el avance de China y su alianza estratégica con Rusia e India.

China, Rusia e India: un triángulo geoestratégico que redefine el mundo

En una reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en Tianjin, los líderes de China, Rusia e India reafirmaron sus lazos estratégicos, en un contexto de creciente tensión con Occidente.

“China quiere una Rusia fuerte, pero no demasiado fuerte, porque la necesita como músculo político frente a Estados Unidos”, explicó Ruskolekier, quien además subrayó: “China recibe recursos energéticos importantísimos de Rusia, y Rusia recibe tecnología e industria de China”.

La alianza no se limita al plano militar: abarca vínculos energéticos, tecnológicos y financieros. “China creó un banco asiático de inversión que compite con el Banco Mundial, la Ruta de la Seda ya suma 150 países y propone tratados de libre comercio sin Estados Unidos”, añadió el analista, destacando el crecimiento silencioso pero robusto del gigante asiático.

Geopolítica de largo plazo y tensiones con Occidente

La India también juega un papel clave en este entramado. Aunque mantiene relaciones con Occidente, “India compró petróleo a Rusia, y eso le valió sanciones arancelarias del 50% por parte de Trump”, explicó Ruskolekier. Aun así, India no rompe con Estados Unidos, ni se alinea completamente con China, evidenciando una estrategia diplomática pragmática.

“China está creciendo con una inteligencia estratégica enorme. No es solo armas, es una red de alianzas políticas, económicas y de seguridad”, remarcó el experto, quien también recordó tensiones históricas entre India y China, como el enfrentamiento de 2020 en el Valle de Galwan, pese a los lazos actuales.

Sobre Rusia, el analista fue contundente: “Putin tiene su propia agenda. Se corta solo, y Occidente no lo termina de entender”. Tras su reunión con Donald Trump en Alaska, “Putin no bajó su ofensiva militar, al contrario, incrementó los ataques”.

Respecto a la política expansionista rusa, señaló: “Rusia tiene ese iris imperial. Putin añora el esplendor territorial de la URSS”, y alertó sobre las recientes incursiones de drones rusos en el cielo de Polonia, como una forma de advertencia geopolítica.