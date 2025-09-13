La OTAN refuerza su flanco este tras la intrusión de drones rusos

La escalada entre Rusia y las potencias occidentales sigue creciendo. Este viernes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció que reforzará sus defensas en el flanco oriental después de la intrusión esta semana de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia.

Además, remarcó el funcionario, la alianza transa-tlántica ya desplegó aviones de combate para abatir los aparatos rusos, algo que ocurre por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania.

“La OTAN está lanzando Eastern Sentry para reforzar aún más nuestra postura a lo largo de nuestro flanco oriental”, dijo Rutte en una conferencia de prensa conjunta con el máximo comandante de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich.

“Esta actividad militar comenzará en los próximos días e involucrará una variedad de activos de aliados como Dinamarca, Francia, Reino Unido y Alemania”, agregó Rutte

El flanco este de la OTAN, cercano o limítrofe con Rusia, es considerado el más débil por los expertos. El jefe de la organización explicó que estos refuerzos incluirán “más capacidades militares tradicionales” y “elementos diseñados para enfrentar los desafíos particulares asociados con el uso de drones”.

“Eastern Sentry será flexible y ágil, brindando una disuasión y defensa aún más enfocadas exactamente cuándo y dónde sea necesario”, apuntó.

Mientras tanto, detalló Rutte, la OTAN seguirá evaluando si Rusia violó intencionalmente o no el espacio aéreo de Polonia. Pero en cualquier caso “es temerario, es inaceptable”, agregó.

El anuncio de la OTAN se produce después de que aliados como Francia y Alemania dijeran que enviarían más aviones de combate a Polonia para prevenir cualquier ataque ruso.

Junto a Rutte, el máximo comandante de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, afirmó que el incidente en Polonia “trasciende las fronteras de una nación”. “Lo que afecta a un aliado nos afecta a todos”, aseguró.

Para Polonia, la intención de Rusia de lanzar esos drones hacia su territorio fue la de testear la velocidad de reacción y la capacidad de protección que tiene el país.

Aunque la OTAN celebró como un éxito su respuesta a la incursión de los drones, también emergieron cuestiones sobre por qué solo una parte de los aparatos que penetraron el espacio aéreo polaco pudieron ser derribados.

“Siempre buscamos formas de mejorar, de aprender del más pequeño de los errores tácticos”, afirmó el general estadounidense.

“La escala de la incursión del otro día fue obviamente mayor que las incursiones previas que habíamos tenido. Aportar recursos adicionales para lidiar con este problema ayudará a resolverlo”, sentenció.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, agradeció a la OTAN su “acción y decisiones contundentes en respuesta a la agresiva política de Rusia”.

El nuevo despliegue “no es solo una decisión estratégica”, sino “una expresión de responsabilidad para la seguridad de todo el flanco oriental de la alianza”, consideró.