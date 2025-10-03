El aeropuerto de Múnich suspendió vuelos por avistamiento de drones

El aeropuerto de Múnich, en Alemania, reinició los vuelos el viernes después de que varios avistamientos de drones obligaran a su cierre durante la noche, la última de una serie de interrupciones de la aviación similares en toda Europa.

Los aeropuertos de Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido recientemente los vuelos debido a drones no identificados, mientras que Rumania y Estonia han señalado a Rusia, que ha desestimado las acusaciones.

Múnich se convirtió en el último aeropuerto en cerrar su espacio aéreo el jueves por la noche, después de varios avistamientos de drones, lo que provocó la cancelación o desvío de más de 30 vuelos y dejó a casi 3.000 pasajeros varados.

Los vuelos se reanudaron el viernes por la mañana y los sitios web de seguimiento de vuelos mostraban que los aviones salían del aeropuerto alrededor de las 5:50.

Un portavoz de la aerolínea alemana Lufthansa dijo que "las operaciones de vuelo se han reanudado según lo previsto". "Diecinueve vuelos de Lufthansa se vieron afectados, ya sea cancelados o redireccionados, debido a la suspensión del aeropuerto", dijo el portavoz.

Un portavoz de la policía dijo previamente a la AFP que varias personas avistaron drones alrededor del aeropuerto alrededor de las 19.30 del jueves, y nuevamente una hora más tarde, lo que provocó el cierre de ambas pistas durante una hora.

El aeropuerto dijo que había proporcionado catres, mantas, bebidas y comida a los pasajeros afectados. Las autoridades alemanas iniciaron una búsqueda para identificar el origen de los drones.

Se desplegaron helicópteros policiales, pero "no hay información disponible sobre el tipo y número de drones", dijo el portavoz.

El incidente ocurrió antes del Día de la Unidad Alemana, un feriado nacional, y del último fin de semana del Oktoberfest, que atrae a cientos de miles de personas a Múnich todos los días. La gala anual de cerveza y feria de atracciones ya había cerrado durante medio día el miércoles después de una amenaza de bomba.

¿"Histeria" europea o amenaza híbrida de Rusia?

Los avistamientos de drones en Dinamarca y las incursiones aéreas de alto perfil de Moscú en Estonia y Polonia han aumentado los temores de que el ataque de Rusia a Ucrania pueda extenderse más allá de las fronteras europeas.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió a Europa el jueves que las recientes incursiones con drones mostraban que Moscú buscaba "intensificar" su agresión. Alemania está en alerta máxima y dice que un enjambre de ellos sobrevoló el país la semana pasada, incluso sobre sitios militares e industriales.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, dijo que Berlín necesitaba "encontrar nuevas respuestas a esta amenaza híbrida", incluyendo potencialmente el derribo de los drones.

Dinamarca también dio la alarma, cuando la primera ministra Mette Frederiksen reiteró la semana pasada que sólo un país "representa una amenaza para la seguridad de Europa: Rusia".

Moscú afirmó que "rechaza firmemente" cualquier sugerencia de participación, y el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Europa de fomentar la "histeria" para justificar el aumento del gasto militar.

Los jefes de Estado de la Unión Europea se reunieron esta semana en Copenhague para discutir el refuerzo de las defensas del bloque con el establecimiento de un "muro de drones".

Dinamarca aceptó una oferta sueca de tecnología antidrones de Estocolmo para garantizar que la reunión pudiera desarrollarse sin interrupciones. Mientras tanto, Estados Unidos está enviando defensas antidrones a Dinamarca, dijo el Ministerio de Defensa de Copenhague.

