Ciberataques provocan demoras y cancelaciones en varios aeropuertos europeos

Varios aeropuertos europeos, entre ellos los de Bruselas, Berlín y Heathrow en Londres, veían seriamente complicadas sus operaciones este sábado debido a "disrupciones provocadas por ciberataques", una situación que obligó a cancelar o retrasar decenas de vuelos, convirtiendo además en un caos las tareas de registro y entrega de equipajes.

"Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos", dijo Collins Aerospace, empresa proveedora de servicios en algunas de esas terminales aéreas, y se repetían en redes sociales los problemas que afrontaban pasajeros en importantes centros europeos de tráfico aéreo.

En su sitio de internet el aeropuerto de Bruselas precisó que este "ciberataque se produjo el viernes por la noche, y tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones". A media mañana del sábado en Bruselas, al menos 10 vuelos habían sido anulados y 17 tenían un retraso de más de una hora.

"La situación aún no está resuelta" agregaron este sábado desde ese aeropuerto a la agencia AFP, y debido al incidente, el registro y el embarque deben realizarse de manera manual.

El aeropuerto de Berlín, a oscuras este sábado por un hackeo a sus sistemas de software. (FOTO AFP)

En Londres, el aeropuerto de Heathrow -el más importante de la capital- también indicó estar afectado por estos problemas que "podrían provocar retrasos en las salidas".

Según la BBC, el organismo de supervisión del sector aéreo Eurocontrol indicó que se pidió a las aerolíneas cancelar la mitad de sus vuelos con salida y llegada al aeropuerto entre las 04H00 GMT del sábado y las 02H00 GMT del domingo, a causa de este incidente.

En su sitio en internet el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un "problema técnico con un proveedor".

Collins Aerospace indicó estar trabajando para resolver el incidente "lo antes posible".