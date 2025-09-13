La explosión de un bar dejó decenas de heridos en España.

Una tremenda explosión destruyó este sábado 13 de septiembre un bar en el barrio de Vallecas, pintoresca zona de Madrid, y al menos 25 personas resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad y 2 “extremadamente graves”, de acuerdo al informe que dieron a conocer las autoridades.

El siniestro se habría producido, de acuerdo a la versión que manejan los medios locales, por un escape de gas, sin embargo, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y delegada de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, aseguró que es demasiado “pronto para aventurar cuál ha podido ser la causa de esa explosión”.

Un vecino del lugar, Fernando Sánchez, contó a televisión pública RTVE y dio detalles de lo ocurrido: “Estábamos en casa, hemos sentido la explosión y enseguida hemos salido corriendo, pensando qué es lo que podía haber pasado y cuando hemos llegado allí, pues la verdad era un caos... La gente por medio intentando sacar heridos y mover coches”.

En una grabación que se viralizó puede verse el piso del bar lleno de restos de mampostería y el techo parcialmente caído. Los servicios de emergencia de Madrid aclararon que los bomberos que al margen del bar, las personas que viven en los otros nueve departamentos del edificio deberán ser “ser realojados durante al menos algunos días", explicó Sanz.

Personal del Servicio de Emergencia trabajando en el lugar de la explosión

Habló el jefe de bomberos de la explosión en Madrid

El Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid subió un video a su cuenta oficial de X con el testimonio de Javier Ramos, jefe de bomberos. “Hemos actuado en la calle Manuel Maroto, por una explosión, en planta baja de un edificio, que afectó a un bar y a otras partes del edificio, derribando forjados y muros. Mientras establecíamos medidas de seguridad, cortando el gas y la electricidad, sacábamos de entre los escombros a cuatro personas”, relató el profesional.

Y luego remarcó: “La actuación ha sido bastante complicada, con mucha mano de obra, hubo que ir piedra a piedra, y ladrillo a ladrillo, sacando gente de los escombros. También hemos traído a nuestra unidad canina, que estuvo haciendo acciones de búsqueda, siendo negativa”.

Ramos cerró la charla explicando: “Una vez establecida la calma, hemos dejado a los compañeros de control de edificación la valoración estructural del edificio, ya que éste sufrió bastantes daños”.

HM