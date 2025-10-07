Trump afirmó que existe una “posibilidad real” de alcanzar la paz en Gaza tras dos años de guerra

El presidente Donald Trump aseguró que hay una “posibilidad real” de lograr un acuerdo de paz en la Franja de Gaza, al cumplirse dos años del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. En una declaración desde el Salón Oval de la Casa Blanca, Trump destacó el rol de los mediadores estadounidenses en las negociaciones indirectas entre Israel y el grupo terrorista, que se llevan a cabo en Egipto.

“Estamos muy cerca de conseguir un acuerdo que traerá paz a Medio Oriente”, afirmó el mandatario, acompañado por el primer ministro canadiense Mark Carney. Trump remarcó el compromiso de Estados Unidos con la liberación inmediata de los rehenes israelíes y subrayó que su administración utilizará “todo el poder” del país para garantizar que ambas partes respeten los términos del acuerdo.

Los ejes del plan de paz propuesto por Washington

El plan diseñado por la Casa Blanca plantea un intercambio de prisioneros y rehenes, el desarme de Hamas, la retirada de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y la creación de un Gobierno tecnócrata de transición que administre el territorio hasta alcanzar una solución política estable.

Trump aclaró que Estados Unidos ofrecerá garantías de seguridad a los países árabes para evitar una reanudación del conflicto una vez liberados los cautivos. Además, insistió en que el acuerdo busca “una paz duradera y verificable” que asegure la estabilidad regional.

Según trascendió, las conversaciones giran en torno al denominado “plan de 20 puntos”, que incluye el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la desmilitarización gradual de la Franja.

Posiciones y desafíos en las negociaciones

Fuentes palestinas citadas por la agencia EFE indicaron que Hamas aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, aunque rechazó ceder la gestión del enclave a un comité internacional de transición. Esta negativa constituye uno de los principales obstáculos para avanzar en el diálogo.

A largo plazo, el plan norteamericano abre la puerta a una nueva ronda de negociaciones para la creación de un Estado palestino, aunque esta posibilidad fue descartada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien mantiene una posición firme contra ese punto.

Condena internacional y llamado al alto el fuego

Desde Naciones Unidas, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, calificó de “moralmente inaceptable” la situación humanitaria en Gaza. A través de su portavoz, La Neice Collins, Baerbock y el secretario general António Guterres reclamaron un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes, el desarme de Hamas y la entrada irrestricta de ayuda humanitaria.

Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, el conflicto ha dejado más de 67.000 muertos desde 2023, cifra que refleja la magnitud de la crisis humanitaria y la urgencia de alcanzar un acuerdo duradero.

Expectativas de avance hacia la paz

Pese a las diferencias entre las partes, los equipos negociadores de Israel y Hamas mantienen los contactos indirectos con la mediación de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía. La primera etapa del plan se centra en la liberación de todos los rehenes israelíes, vivos y fallecidos, a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos.

Trump, optimista sobre los resultados, sostuvo que su gobierno trabaja para “poner fin a la guerra en Gaza y abrir una nueva etapa de estabilidad en Oriente Medio”.