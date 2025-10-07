Hamas reivindicó la masacre del 7 de octubre y calificó la ofensiva como “un día glorioso”

El grupo terrorista Hamas conmemoró los dos años de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel, calificándola como un “glorioso día de éxito” y un “punto de inflexión significativo” para el pueblo palestino. En esa jornada, los ataques coordinados desde Gaza dejaron más de 1.200 víctimas fatales y cientos de secuestrados.

En su comunicado, Hamas acusó a Israel de mantener una “guerra brutal” contra la población palestina y denunció la “inacción” de la comunidad internacional. El texto también rindió homenaje a varios de sus líderes muertos durante el conflicto, entre ellos Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Saleh al-Arouri y Mohammed Deif.

Negociaciones bajo el plan de paz de Trump

La reivindicación del ataque se conoció mientras el grupo islamista mantiene negociaciones indirectas con Israel en la ciudad egipcia de Sharm el Sheik, como parte de un plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, la entrega de los rehenes israelíes retenidos en Gaza significaría el “final de la guerra”. El funcionario subrayó que el objetivo de los mediadores internacionales —entre ellos Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía— es lograr un acuerdo “definitivo y sostenible”.

Avances y desacuerdos en la mesa de diálogo

Fuentes palestinas citadas por EFE indicaron que Hamas aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, aunque rechazó la posibilidad de que un comité internacional administre la Franja de Gaza. También aceptó el ingreso de fuerzas de seguridad palestinas entrenadas en Egipto y Jordania, pero rechazó la designación del ex primer ministro británico Tony Blair como gobernador del enclave, aceptando solo una función de supervisión remota.

El grupo propuso que su jefe negociador, Khalil al Haya, lidere las conversaciones con Israel mediante intermediarios y que otro equipo de Hamas dialogue con la Autoridad Palestina para acordar la futura administración de la Franja.

El plan de paz impulsado por Estados Unidos

La primera fase del plan de Trump establece la liberación de los 48 rehenes israelíes —vivos y fallecidos— retenidos desde 2023, a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos por parte de Israel. También contempla la desmilitarización de Gaza y la posibilidad de iniciar conversaciones sobre un futuro Estado palestino.

Las negociaciones continúan con la participación de una delegación israelí encabezada por Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos, y representantes de Estados Unidos como el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

Un conflicto aún abierto

A dos años del ataque de Hamas, la región sigue marcada por la tensión, las conmemoraciones en Israel y los reclamos por el regreso de los rehenes. Mientras tanto, el gobierno estadounidense busca consolidar un acuerdo duradero que permita poner fin al conflicto y garantizar la estabilidad en Medio Oriente.