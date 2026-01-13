Cómo fue la “ola gigante” que causó un muerto en la Costa Atlántica

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el oceanógrafo Walter Grismeyer explicó qué fue lo que causó la "ola gigante" que impactó en la Costa Atlántica este lunes. Según indicó, el fenómeno registrado en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita, no fue un tsunami clásico, sino un "meteotsunami" generado "por la interacción entre la atmósfera y el océano".

Walter Grismeyer se desempeña como oceanógrafo en el Servicio de Hidrografía Naval, organismo dependiente del Ministerio de Defensa argentino, en la sección Mareas del Departamento de Oceanografía. Es colaborador en publicaciones científicas sobre el ascenso del nivel del mar y sus efectos en la costa bonaerense. Además, mantiene un rol académico vinculado a la Escuela de Ciencias del Mar.

Virazón: el fenómeno atmosférico detrás de la ola gigante que causó la tragedia en Santa Clara del Mar

Normalmente uno tiene la idea de que la Argentina es un país que está, como decía el Papa, en el fin del mundo, y que estamos protegidos de todo tipo de situaciones complejas, por lo menos en gran parte del territorio. Esta ola gigante que afectó la Costa Atlántica argentina aparece como una sorpresa. ¿En qué medida se puede repetir? ¿En qué medida es extraordinario?

En cuanto a los fenómenos a los que no estamos tan expuestos como en otros lugares del mundo, cuando hablamos de tsunamis, casi siempre nos referimos exclusivamente a los tsunamis generados por terremotos submarinos. En este caso, lo que pasó en la Costa Argentina se llama un meteotsunami. No es que fue una ola gigante, sino una oscilación del mar donde el nivel se elevó por encima de lo normal y rompió mucho más adentro, por eso fue como una pared. Estamos hablando de una altura en el orden de un metro. En otros lugares se habló de una ola gigante de cinco metros, pero eso no fue así. La generación de este tipo de eventos ocurre normalmente, casi siempre, pero son eventos muy chiquititos, entonces no pasa nada y uno ni siquiera se entera. Se deben principalmente a fenómenos meteorológicos.

Así planteado, un metro parecería que no debería matar a nadie...

El punto es que no es solo un metro. Ese metro se eleva sobre el perfil de la playa y entonces tiene un alcance horizontal mucho mayor. Cuando el agua se retiró, esa fue la primera evidencia que vio la gente. La gente se metió más adentro todavía y, al meterse más adentro, como vio que el mar se retrajo, a los pocos minutos se le vino ese metro encima. Si ya tenía el agua a mitad de la cintura, después tuvo un metro más encima, con toda la fuerza que venía arrastrando todo. Ese fue el peligro máximo.

Es algo evidente si uno vio películas o los registros del tsunami más importante de los últimos tiempos, el de Sumatra, en Indonesia, en 2004, donde la gente se había metido en el agua porque vio que se había retirado terriblemente. En ese caso fue muchísimo más grave, porque la altura de la pared fue de más de diez metros. Nosotros hablamos de un metro y allá fueron más de diez. La mortandad en Indonesia fue de más de 200.000 personas.

El otro terremoto submarino que generó un tsunami muy conocido fue el de Fukushima, en Japón, en 2011, donde murieron entre 10.000 y 11.000 personas. Murieron esa cantidad porque Japón está muy preparado para este tipo de eventos. Nosotros no estamos expuestos normalmente a este tipo de peligros.

Estos meteotsunamis grandes son esporádicos en el tiempo. Meteotsunamis más chicos existen casi todo el tiempo, pero no se pueden predecir. Lo que sí se podría hacer es tener una medición constante con microbarógrafos, porque se trata de cambios de presión muy pequeños que tienen que coincidir y entrar en resonancia con el océano. En este caso, el mar y la atmósfera entraron en fase y se generó este evento.

¿Continuamente en la Costa Argentina hay estos microeventos, pero al no producir muertes o daños importantes no son noticia?

No, no son noticia. Son fenómenos asociados a pequeños cambios que entran en fase y generan ondas de cinco, diez o quince centímetros, totalmente desapercibidas en cualquier playa. En 2022 hubo un evento en Mar del Plata donde el agua se llevó algunas carpas, pero ocurrió de noche y no pasó nada. Fue un poco más evidente que los comunes.

También hubo eventos importantes en 1954 en Mar del Plata y en 1970 en Quequén, que fueron bastante significativos, y todos fueron generados por este efecto meteorológico. En estos casos hay que descartar otros eventos posibles. Uno puede revisar registros de terremotos submarinos o terremotos en todo el mundo y asociarlos para ver si hubo relación. En este caso, el forzante fue meteorológico, ya sea por presión atmosférica o por un cambio muy repentino del viento que genera una onda de tormenta.

¿El cambio climático afecta en algún sentido este tipo de fenómenos?

Respecto del cambio climático, lo que se ve asociado al calentamiento global es que los eventos son más frecuentes y más intensos. Eso no significa que históricamente no hayan ocurrido. Siempre hubo este tipo de eventos. Lo que pasa es que hoy, inmersos en el cambio climático, los eventos tienden a ser más frecuentes y más fuertes. Pero no es que ahora tengamos que preocuparnos porque vaya a ocurrir todo el tiempo. No tiene nada que ver. Hubo eventos muy grandes en 1954, en 1970 y en 2022. La diferencia ahora es que ocurrió en un momento en el que había muchísima gente en la playa, y por eso fue noticia.

Estos eventos ocurren todo al año y a toda ahora, nada más que se registran donde hay personas en la playa. ¿Es así?

Lo que sucede es que tenemos registros donde hay gente, como en Mar del Plata, y donde hay instrumentos como mareógrafos que permiten medir el nivel del agua. En otros lugares de la costa donde no hay población, pueden haber ocurrido eventos similares y no pasó nada, o no quedaron registrados. Es lo mismo que sucede con la historia de los tsunamis o terremotos submarinos: tenemos evidencia de los que fueron registrados, pero no de los que no lo fueron.

