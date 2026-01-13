En la Provincia de Buenos Aires, la temporada de verano 2026 comenzó con un balance heterogéneo tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo y el final de la primera quincena de enero. Los principales destinos muestran niveles de ocupación aceptables, pero con un patrón que se repite en toda la costa y el interior: altos picos los fines de semana, estadías más cortas y un consumo más medido.

Temporada 2026: todos los precios de las vacaciones de verano

“La foto que vemos es bastante clara: no estamos ante una temporada de permanencias largas, sino de escapadas, con mucha decisión de último momento y una fuerte concentración de turistas entre viernes y domingo”, explicó Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA).

Tandil: buen desempeño en cabañas y estadías breves

Durante la primera quincena de enero, Tandil presentó un comportamiento diferenciado según el tipo de alojamiento. Las cabañas alcanzaron una ocupación promedio del 80%, impulsadas por grupos familiares y el turismo de naturaleza, mientras que los hoteles se ubicaron en torno al 50%, con mayor rotación y predominio de estadías cortas.

El primer fin de semana del mes mostró un repunte puntual de la demanda, asociado a la realización del Cruce Tandilia, evento que generó un movimiento adicional de visitantes.

“En destinos como Tandil vemos que el turista prioriza experiencias concretas, viene menos días y cuida mucho el gasto. Incluso con buena ocupación en algunos segmentos, la rentabilidad es moderada”, señaló Genaro García, presidente del Sector Turismo de FEBA.

En materia tarifaria, los establecimientos trabajan con precios similares a los de la temporada anterior, absorbiendo aumentos de costos para sostener la demanda. A esto se suma la competencia de alojamientos informales, que profundiza la asimetría frente al sector habilitado.

Monte Hermoso: fines de semana completos y semanas más tranquilas

Monte Hermoso refleja con claridad la tendencia de la temporada. Los fines de semana registran ocupación plena, mientras que durante la semana los niveles descienden al 60–70%. “El comportamiento es muy marcado: se llena viernes, sábado y domingo, y baja de lunes a jueves. Esto confirma que la temporada se está jugando en clave de fines de semana”, afirmó el dirigente de FEBA.

El consumo general se mantiene bajo, con la gastronomía como excepción, un rubro que en los últimos años logró sostener niveles altos de demanda, incluso con limitaciones de oferta en cantidad de cubiertos, donde la demanda supera a la capacidad instalada.

Villa Gesell y Mar de las Pampas: mejor desempeño en el cierre de año

En el corredor geselino, diciembre fue más débil, pero Fin de Año mostró un repunte significativo. Ya en enero, Mar de las Pampas alcanza niveles de ocupación del 70–80%, mientras que Villa Gesell se ubica entre el 60 y 70%. Uno de los factores que explica este comportamiento es la política de precios: gran parte del sector mantuvo tarifas similares a las del año pasado, con ajustes acotados de hasta 15–20%.

Cuál es el destino del norte argentino que se consolida para la temporada de verano 2026

“Los prestadores hicieron un gran esfuerzo por no trasladar costos a precios, pero aun así el consumo no termina de despegar. Se nota algo más de movimiento los fines de semana, pero el gasto promedio sigue siendo bajo”, analizó García.

Mar del Plata: ocupación sostenida, con cautela en el gasto

En Mar del Plata, la ocupación turística durante enero ronda el 65%, consolidando a la ciudad como uno de los destinos con mayor volumen de visitantes, aunque también atravesada por el mismo patrón de estadías cortas y consumo cuidado.

“Mar del Plata tracciona por cercanía, conectividad y oferta, pero el visitante está muy atento al bolsillo. Hay presencia, hay movimiento, pero no hay derroche”, sintetizó el titular del área Turismo de FEBA.

Una temporada de cercanía y decisiones medidas

El balance general de las fiestas y la primera quincena de enero confirma una temporada con expectativas moderadas, atravesada por un contexto económico que condiciona el gasto, pero que también impulsa el turismo de cercanía y las escapadas cortas.

“No es una mala temporada, pero es una temporada distinta. Más austera, más planificada y con mucho peso los fines de semana. El desafío del sector es sostener actividad y empleo en un escenario donde el turista elige, compara y ajusta cada decisión”, concluyó Camilo Alberto Kahale.

Con este escenario, el verano 2026 en la Provincia de Buenos Aires se perfila como una temporada de movimiento constante pero fragmentado. La clave estará en la capacidad de los destinos para adaptarse a un visitante que prioriza cercanía, experiencias puntuales y consumo responsable.

lr