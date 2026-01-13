Drama en La Frontera de Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre un UTV y una camioneta

Un violento accidente ocurrió este lunes por la tarde en el sector de La Frontera (Pinamar), una zona altamente conocida por la circulación de vehículos de doble tracción. Un UTV de color rojo y una camioneta Volkswagen Amarok blanca chocaron de frente y un niño de 8 años ene estado crítico.

Por la magnitud del impacto el nene debió recibir maniobras de reanimación en el mismo lugar del choque por una médica que se encontraba ocasionalmente en la zona.

El violento impacto ocurrió en la intersección de Libertador y Ameghino, cuando el UTV, que circulaba con el menor, un hombre y una mujer mayores de edad, se cruzó de frente con la camioneta.

Según los primeros informes, la colisión fue tan fuerte que el niño debió ser reanimado por una médica que ocasionalmente se encontraba en el lugar.Tras las primeras maniobras el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Pinamar, donde ingresó inconsciente y con una grave lesión craneal.

Actualmente permanece en la unidad de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

Además del niño uno de los acompañantes resultó con heridas de consideración en su rostro producto de la colisión.Testigos relataron que el choque fue tan repentino que generó conmoción entre quienes estaban en el lugar, muchos de ellos turistas que se encontraban disfrutando del verano en Pinamar.