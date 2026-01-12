Rugbiers de Río Cuarto detenidos en Pinamar tras una violenta pelea nocturna

Tres jóvenes de Río Cuarto fueron detenidos en la localidad de Ostende, partido de Pinamar, acusados de participar en una agresión grupal que dejó como saldo tres personas heridas. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado y derivó en una causa judicial caratulada como lesiones leves.

Incendios en Chubut: bomberos cordobeses ya trabajan en la lucha contra el fuego

Los detenidos fueron identificados como Karim “Pocha” Safadi y Agustín García, ambos de 18 años, y M.C.C., de 17, todos de Río Cuarto. Según la información oficial, los tres jóvenes practican rugby en un club de esa ciudad y habrían actuado junto a otros integrantes de un grupo más numeroso durante la agresión. Por otro lado, las víctimas fueron tres jóvenes mayores de edad, provenientes de Santa Fe, quienes sufrieron hematomas y contusiones. Recibieron atención médica y uno de ellos debió ser trasladado al hospital de Pinamar, donde fue asistido y dado de alta.

Las lesiones no fueron consideradas de gravedad. La intervención se produjo luego de un llamado al sistema de emergencias 911, que alertó sobre una pelea en la vía pública. El episodio tuvo lugar sobre calle Almirante Brown, entre Avellaneda y Moreno, donde efectivos de la Policía Comunal de Pinamar, con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), lograron aprehender a tres de los involucrados.

Córdoba: 110 mil turistas más que la temporada pasada en la primera semana de enero

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Pinamar, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil debido a la participación de un menor. En ese marco, el joven de 17 años fue entregado a sus padres, mientras que los dos mayores permanecen imputados.