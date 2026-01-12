Incendios en Chubut: bomberos cordobeses ya trabajan en la lucha contra el fuego

Bomberos voluntarios de Córdoba trabajan con intensidad en la Comarca Andina, en el epicentro de la zona más afectada por los incendios forestales en Chubut, informó el Gobierno de Córdoba.

La delegación cordobesa, que inició las tareas el domingo a las 6.30, se encuentra desplegada en tres sectores estratégicos.

Incendios en Chubut

Personal del ETAC opera en un área cercana a la Ruta Nacional 40, en inmediaciones de Epuyén. Otra dotación , perteneciente a la Federación y a la Agrupación Serrana, trabaja sobre un frente próximo a la Ruta Provincial 70; mientras que efectivos del Plan Provincial de Manejo del Fuego actúan en la zona de la laguna Las Margaritas.

Las tareas, que se extienden entre 12 y 14 horas diarias, incluyen el tendido de líneas de agua, la construcción de perímetros de contención mediante herramientas de zapa y motosierras, y el uso de motobombas de alta presión, indicaron fuentes oficiales.

Además señalaron que los equipos permiten desplegar más de 8.400 metros de mangueras en terrenos de difícil acceso, en condiciones operativas complejas.

"Contexto extremo"

"Debido a la magnitud de los focos ígneos, las condiciones climáticas adversas y la compleja topografía del lugar, el combate del fuego se desarrolla en un contexto extremo", precisó un comunicado oficial.

"Desde la coordinación del operativo se informó además que todos los integrantes de la delegación cordobesa se encuentran en óptimas condiciones de salud, llevando tranquilidad a sus familiares y allegados", concluyó el documento.