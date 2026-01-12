Alcohol al volante en Córdoba: más de 17 mil conductores dieron positivo en controles durante 2025

Conducir después de beber sigue siendo una práctica extendida en las rutas cordobesas. A lo largo de 2025, un total de 17.062 conductores fueron detectados con alcoholemia positiva en distintos puntos de la provincia, según datos oficiales de la Dirección General de Policía Caminera. El registro corresponde a controles realizados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre, y vuelve a exponer una de las principales causas de siniestros viales evitables.

Los procedimientos se desplegaron de forma permanente, tanto de día como de noche, sobre rutas nacionales, provinciales y accesos estratégicos, sin limitarse a fechas especiales ni franjas horarias. El objetivo, remarcan desde el área de Seguridad, fue prevenir accidentes y reducir riesgos en corredores de alto tránsito.

El mes con mayor cantidad de casos fue enero, con 2.174 conductores alcoholizados, en coincidencia con el pico de circulación turística. Detrás se ubicaron noviembre (1.662) y septiembre (1.490), períodos en los que también se registró un aumento significativo del flujo vehicular.

Las rutas más comrpometidas

En cuanto a los tramos con más positivos registrados, la Ruta Nacional A019 (Avenida de Circunvalación) encabezó el listado con 4.310 alcoholemias positivas, muy por encima del resto. Le siguieron Ruta Nacional 38: 2.594 casos; Ruta Provincial E-5: 1.478 casos; Autopista Ruta 9: 968 casos; Ruta Nacional 19: 940 casos; Ruta Nacional 20: 939 casos; Ruta Nacional 36: 914 casos.

Desde el Gobierno provincial insistieron en que los controles no responden a una lógica sancionatoria. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sostuvo que el propósito central de los operativos es evitar muertes en la ruta y advirtió que cada alcoholemia positiva representa una situación que podría haber terminado en una tragedia.

“El mensaje es simple y directo: si tomás, no manejes”, señaló el funcionario, al tiempo que confirmó que la Policía Caminera mantendrá los controles de manera sostenida durante todo el año, con una política de tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo la vida propia y la de terceros.