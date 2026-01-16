El economista, Eduardo Jacobs, habló con Canal E y analizó la llegada de una embarcación con autos eléctricos al puerto de Zárate, que se convirtió en un símbolo de la nueva etapa de apertura comercial que atraviesa Argentina.

“Creo que está llegando hoy o mañana a Zárate”, explicó Eduardo Jacobs sobre la embarcación de autos eléctricos, y remarcó que, “eso es una señal clave, creo yo, porque si vos mirás todos los países que han tenido una buena performance exportadora y que reciben más inversiones, son los países abiertos”.

Se estima un mejoramiento de la plaza automotor

Asimismo, recordó que Argentina fue uno de los países más cerrados del mundo: “La Argentina, que estaba entre los países más cerrados del mundo, el más cerrado de América Latina, y entre los cinco más cerrados del mundo”. En ese marco, consideró que la llegada de autos eléctricos es un paso positivo: “Son todos autos eléctricos. Quiere decir, es un intento para tratar de que mejoremos nuestra relación, nuestro porcentaje de autos eléctricos a autos normales, convencionales”.

Jacobs subrayó que la apertura no solo implica importaciones desde Brasil, sino también desde China: “No solamente vamos a recibir importaciones de Brasil, sino también desde China, un país que le interesa este tipo de exportación, y son autos de mucha calidad que van a mejorar nuestro parque automotor”.

La necesidad de generar empleo

Frente a las preocupaciones sobre la producción local, planteó: “¿Qué es la producción nacional? La producción nacional tiene que ser el empleo”. Y agregó: “Si vos tenés un flujo de inversiones fuerte para la Argentina, el empleo va a subir”.

En ese sentido, el entrevistado cuestionó el modelo cerrado de las últimas décadas: “Tenemos 50 años de trayectoria cerraditos y el empleo no crece, los salarios reales no han crecido en dólares”. Según comentó, el camino correcto es otro: “Vamos a probar con un modelo, que lo han probado todas las economías más maduras del mundo y que ha sido exitoso”.

También relativizó el impacto puntual de las importaciones: “Son 5 mil autos en 600 mil que se comercializaban ya hoy en la Argentina. Pero es una cifra bajísima”.