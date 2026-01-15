Donald Trump recibirá este jueves a María Corina Machado en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantendrá este jueves 15 de enero un encuentro con la dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la Casa Blanca, donde compartirán un almuerzo para analizar el escenario político de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

La reunión se dará mientras continúan los contactos entre la administración republicana y el entorno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, con quien Trump conversó por teléfono este miércoles.

De acuerdo con la agenda oficial de la Casa Blanca, Trump recibirá a Machado las 12 y el almuerzo está previsto para las 12.30, hora de Washington (14.30, hora argentina). El encuentro se realizará en un comedor privado de la residencia presidencial y será a puertas cerradas, sin presencia de la prensa.

En paralelo, la Vocería Oficial de Venezuela ratificó la reunión a través de su la cuenta de X. En la misma publicación, informaron que luego de reunirse con Trump, la ganadora del Nobel de la Paz tiene previsto un encuentro con senadores estadounidenses. Será a las 15, hora de Washington (17, hora argentina).

Tras el operativo de Estados Unidos en Caracas y la detención de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado 3 de enero, Trump mantuvo a Machado y a la oposición venezolana al margen de la intervención en Venezuela. En ese contexto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder como presidenta encargada, con el aval de Washington.

Horas después de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses, el presidente republicano fue consultado sobre la capacidad de la dirigente opositora para gobernar Venezuela. “No”, respondió de manera tajante, y agregó: “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país”.

Según información publicada por The Washington Post, el mandatario estadounidense habría decidido excluir a Machado de sus planes para Venezuela luego de que la dirigente aceptara el Premio Nobel otorgado por el Comité Noruego del Nobel.

En una entrevista con Fox News emitida el lunes pasado, Machado afirmó que planea conservar el galardón, aunque señaló que estaría dispuesta a “compartirlo” con Trump. Sin embargo, el Instituto Nobel aclaró posteriormente que el reconocimiento es intransferible.

Consultada sobre los motivos para no incorporar a Machado en un eventual gobierno de transición en Venezuela tras la salida de Maduro, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo este lunes que “el presidente Trump y su equipo de Seguridad Nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela, y esa decisión resultó ser acertada”.

Un día antes de su encuentro con Machado, Trump, mantuvo una "larga" conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. “Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, afirmó el mandatario republicano ante la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump indicó que durante la llamada se trataron “muchos temas” y aseguró que Estados Unidos mantiene una buena relación con Venezuela. Además, sostuvo que el país sudamericano “acaba de otorgar 50 millones de barriles diarios” de petróleo a Estados Unidos, aunque no brindó precisiones técnicas.

Delcy Rodríguez calificó el diálogo con Donald Trump como “productivo y cortés”.

Por su parte, Rodríguez calificó el intercambio como “productivo y cortés” en un mensaje publicado en X. Según explicó, ambas partes avanzaron en “una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos”, además de abordar asuntos pendientes entre ambos gobiernos.

Horas antes, la presidenta encargada de Venezuela realizó su primera aparición pública ante la prensa desde la captura de Maduro, aunque sin aceptar preguntas. En una breve declaración desde el Palacio de Miraflores, afirmó que el país “se abre a un nuevo momento político” orientado al entendimiento desde la diversidad ideológica.

Durante ese mensaje, Rodríguez informó que 406 presos políticos fueron liberadas en las últimas semanas. Según sostuvo, el proceso se inició en diciembre de 2025 por orden de Maduro y no estaría directamente vinculado con la intervención estadounidense.

No obstante, organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, cuestionaron esas cifras. De acuerdo con sus registros, solo se pudo confirmar poco más de medio centenar de liberaciones, muchas de ellas bajo medidas cautelares y con distintas restricciones.

