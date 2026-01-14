Encuesta: 60,1% de aprobación en Latinoamérica a la captura de Maduro y 52,4% de apoyo a María Corina Machado

La encuesta Latam-Wide de AtlasIntel sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela arrojó que el 60,1% de los latinoamericanos consultados apoyan la operación realizada por Donald Trump para detener a Nicolás Maduro; un 52,4% espera que María Corina Machado encabece la transición a la democracia; el 56% afirmó que Venezuela está “en proceso de convertirse en un narcoestado"; y que los presidentes de derecha están más comprometidos que los de izquierda para liberar al país, opinaron, con Milei ocupando el tercer lugar en un listado que encabezan Donald Trump y Marco Rubio.

La encuesta fue realizada a 11.285 personas (1.539 en Venezuela y 9.746 en el resto de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá), entre el 5 y el 11 de enero de 2026; el 52,4% de los entrevistados fueron mujeres y el 47,6% hombres; las personas consultadas tienen entre 16 y 100 años.

Luego de la captura de Maduro y su esposa, por parte de la Delta Force, y su traslado a Nueva York para ser juzgados, el 60,1% de los latinoamericanos consultados aseguraron que apoyan la operación realizada Trump. Un dato que resalta es que, entre los venezolanos encuestados que viven fuera de su país natal, más del 90% respaldó esta táctica.

Dentro de Venezuela, un 47% aprueba la captura y traslado de Maduro, frente a un 25% que lo desaprueba y un 28% que se muestra indeciso al respecto. En el resto de los países, el nivel de aprobación va del 55% al 82%, demostrando que la medida tiene un gran apoyo en el continente.

Consultados por las repercusiones que el secuestro y traslado de Maduro tendrá en el futuro del país, el 54,9% de los latinoamericanos afirma que la intervención militar estadounidense ayudará a restaurar la democracia; una opinión que cuenta con un gran apoyo entre los venezolanos que decidieron dejar su país (83%).

En referencia a cómo está Venezuela tras la salida de Maduro, el 74,2% de los latinoamericanos encuestados creen que el país se encuentra mejor sin él, y un 52.4% espera que María Corina Machado, la líder de la oposición, encabece la transición a la democracia (frente a un 33,5% que no confía y un 14,1% que se muestra inseguro al respecto), aunque, por el momento, Trump prefiere apoyar a Delcy Rodríguez para esa tarea, aunque la mandataria recibió un 66,1% de rechazo de los entrevistados, que aseguran no confiar en ella.

Consultados solo los residentes venezolanos sobre un posible enfrentamiento en las urnas entre María Corina Machado, Delcy Rodríguez, Edmundo González y Diosdado Cabello, el 38,2% de los encuestados cree que ganaría Machado, sin embargo, el 31,2% respondió que “no sabe” y el 15% contestó “otro candidato”, lo que señala que una parte importante del electorado sigue indecisa sobre quién podría hacerse cargo del país en unos eventuales comicios.

Un detalle interesante es que a la mayoría de los latinoamericanos encuestados (51,5%) no le resultó molesto que Donald Trump reconociera que Estados Unidos tenía intereses comerciales en Venezuela "como un objetivo primordial de la operación militar"; sin embargo, un 41,6% afirma que las declaraciones de mandatario republicano deben condenarse al desnudar cómo serán explotados Venezuela y sus habitantes.

En referencia a los temas que más preocupan a los latinoamericanos con respecto a Venezuela, el 72% está “muy preocupado” por la “pobreza y el hambre”, seguido por el “fraude electoral/elecciones robadas” (66%); el “colapso del sistema de salud” (66%) y la “migración masiva” (64%).

Consultados sobre la integridad del proceso electoral, el 76,1% de los latinoamericanos consideró que la elección presidencial venezolana de 2024 fue “robada”. Y, cuando se les preguntó si Venezuela es una dictadura o una democracia, el 78,6% de los latinoamericanos encuestadores respondieron que es una dictadura; además, un 56% afirmó que está “en proceso de convertirse en un narcoestado”. En ese contexto, el 57,5% de los encuestados cree que los cargos de narcotráfico contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, están justificados.

Un detalle importante es que, aunque varios presidentes han condenado el arresto del líder chavista como una violación a la soberanía nacional, una parte importante de los encuestados no comparte ese punto de vista. Según el informe, el 36,4% de los latinoamericanos dice estar “completamente en desacuerdo” con la posición de su país respecto a la captura de Maduro, mientras que el 33,3% dice estar “completamente de acuerdo” con la postura de su Gobierno.

En ese punto, la encuesta muestra que, para los entrevistados, los líderes de derecha están más comprometidos que los presidentes de izquierda en conseguir la liberación de Venezuela. Donald Trump encabeza este listado con un neto de 13 puntos positivos; seguido por Marco Rubio con 7 puntos positivos; y Javier Milei 5 puntos positivos; mientras que Gustavo Petro obtuvo 23 puntos negativos, Lula da Silva 23 puntos negativos, Claudia Sheinbaum 22 puntos negativos, Xi Jinping 38 puntos negativos, y Vladimir Putin 44 puntos negativos.

Con respecto a las calificaciones de imagen, María Corina Machado destaca claramente con 23 puntos positivos frente a un Nicolás Maduro que se encuentra en una posición absolutamente negativa, con 73 puntos negativos.

Finalmente, se consultó sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela y el 73,2% de los encuestados responsabiliza al “régimen autoritario de Nicolás Maduro” y solo un 17,6% a a “las políticas de Estados Unidos", lo que demuestra que el discurso de Trump tuvo un alto impacto en toda la región.

