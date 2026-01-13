El exbanquero que anticipó la caída de Maduro ahora mira Venezuela para hacer negocios

Días después de que Nicolás Maduro fuera capturado en Venezuela por fuerzas armadas de EE.UU., Charles Myers, fundador de la firma de asesoría en riesgo geopolítico Signum Global Advisors, atendía llamados desde una telesilla en las pistas de esquí de Aspen, Colorado.

Ejecutivos de fondos de cobertura, periodistas e incluso altos funcionarios del gobierno de Trump querían conocer su visión sobre lo que la captura del presidente significaría para la inversión en el país sudamericano.

Myers había anticipado desde hacía tiempo la salida de Maduro como líder de Venezuela, país que gobernó durante más de una década. En diciembre, Myers les dijo a sus clientes, en una nota anual de agradecimiento, que encabezaría un viaje a una Venezuela “post-Maduro” para reunirse con el nuevo Gobierno y buscar oportunidades de inversión.

“Llevábamos meses planificando este viaje de manera preliminar”, explicó Myers, de 59 años, en una entrevista telefónica. “La única sorpresa ha sido el nivel de interés, tanto de nuestros clientes como de personas de las que nunca habíamos oído hablar”.

Tras la captura de Maduro a comienzos de enero, Myers —quien fundó Signum en 2018 luego de dejar el banco de inversión Evercore— pudo medir de primera mano la ansiedad de los inversores por orientación frente a la turbulencia geopolítica. De pronto, pasó a ser requerido por grandes medios internacionales y visto tanto en Washington como en Wall Street como una voz autorizada sobre Venezuela, además de un intermediario capaz de traducir el nuevo escenario político en oportunidades de negocios.

“He tenido una conversación con la Casa Blanca, y fue una llamada muy constructiva”, dijo Myers. “Están muy interesados en cualquier esfuerzo que permita atraer inversión extranjera a Venezuela”.

Los ejecutivos de compañías petroleras, sin embargo, han expresado escepticismo sobre la posibilidad de ganar dinero en Venezuela, y el director de Exxon Mobil Corp. calificó al país como “no invertible”. Entre los obstáculos para hacer negocios se encuentran la ley de hidrocarburos, que contempla pagos de regalías elevados, y la inestabilidad del gobierno.

“Las sanciones deben levantarse y cosas como la ley de hidrocarburos también deben eliminarse”, dijo Myers. “Tiene que haber un marco para la inversión extranjera”.

Un momento extraordinario

Para Signum, la propuesta es ayudar a los clientes a enfocarse en cómo pueden obtener ganancias en un contexto de incertidumbre geopolítica, dijo Myers, quien también es coleccionista de antigüedades y fue asesor de campaña de Hillary Clinton y Joe Biden.

“Este ha sido un momento extraordinario para las firmas de riesgo geopolítico, que siguen siendo un campo relativamente nuevo”, afirmó Myers, y agregó que empresas e inversores exigen más análisis a medida que el mundo se vuelve aún más incierto. Su firma cuenta con 22 socios —de todo el espectro político— en siete oficinas alrededor del mundo y tiene cerca de 270 clientes que pagan por sus servicios.

Signum compite con otras firmas como Eurasia Group y Greenmantle, mientras que bancos de inversión como Lazard Inc. y JPMorgan Chase & Co. también han lanzado grupos de asesoría geopolítica en los últimos años.

Myers prepara ahora un viaje a Caracas previsto para marzo. En agenda figuran reuniones con Delcy Rodríguez, histórica aliada de Maduro y su sucesora, así como con los ministros de Economía, Finanzas y Energía. También planea encuentros con inversores privados y autoridades de la bolsa de Caracas.

Casi 50 firmas se han registrado para acompañarlo, aunque el viaje se limitará a aproximadamente la mitad de ese número, según explicó. También lo acompañarán los socios de Signum Lewis Lukens, un diplomático de larga trayectoria que trabajó tanto en las administraciones de Obama como de Trump, y Jason Press, exestratega de Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc., quien más recientemente lideró el análisis político para los mercados financieros en Eurasia Group.

Más adelante esta semana, Myers estará dos días en Washington, donde se reunirá con senadores y miembros de la Cámara de Representantes para analizar política exterior y doméstica.

Con Estados Unidos decidido a ampliar su influencia geopolítica, el próximo destino en la agenda del consultor podría ser incluso más frío que Caracas o la capital estadounidense. “Hemos tenido clientes que nos preguntan si podemos organizar un viaje a Groenlandia para analizar oportunidades vinculadas a minerales y otros recursos”, concluyó.