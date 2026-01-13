Estados Unidos habría cometido crímenes de guerra en Venezuela al usar aviones militares disfrazados de civiles

Según informó este lunes por la noche The New York Times, el Departamento de Defensa de Estados Unidos habría utilizado un avión con apariencia civil en un ataque letal contra una embarcación venezolana que el gobierno de Donald Trump identificó como vinculada al narcotráfico. El operativo, ocurrido en septiembre pasado en aguas cercanas a Venezuela, dejó un saldo de 11 personas muertas.

De acuerdo con el medio neoyorquino, funcionarios con conocimiento directo del episodio indicaron que la aeronave empleada en el ataque estaba pintada para simular un avión civil y llevaba las municiones ocultas dentro del fuselaje, en lugar de estar montadas de manera visible bajo las alas, como ocurre en aeronaves militares convencionales.

Según explicó The New York Times, este detalle adquiere relevancia jurídica porque la administración Trump sostuvo que los ataques contra embarcaciones en el Caribe eran legales bajo el argumento de que el presidente había determinado que Estados Unidos se encontraba en un conflicto armado con los cárteles de la droga. En ese marco, el Gobierno presentó estas acciones como operaciones militares y no como asesinatos.

Sin embargo, especialistas en derecho internacional citados por el medio estadounidense advirtieron que las leyes de los conflictos armados prohíben que combatientes se hagan pasar por civiles para engañar a un adversario y atacarlo posteriormente. Esa conducta, precisaron, está tipificada como un crimen de guerra conocido como “perfidia”.

El general de división retirado Steven Lepper, exfiscal general adjunto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, le dijo al medio estadounidense que, si la aeronave fue deliberadamente camuflada para ocultar su carácter militar y se aproximó lo suficiente como para ser observada por las personas a bordo de la embarcación, la acción encuadra dentro de esa figura jurídica. Según explicó, el engaño podría haber llevado a la tripulación a no adoptar maniobras evasivas ni rendirse para preservar su vida.

“Ocultar tu identidad es un elemento de perfidia”, afirmó Lepper en declaraciones a The New York Times. “Si la aeronave que vuela por encima no es identificable como aeronave combatiente, no debería estar participando en una actividad de combate”, agregó.

Según reconstruyó el medio estadounidense a partir de testimonios de funcionarios que vieron las imágenes de vigilancia del ataque, el avión descendió lo suficiente como para ser claramente visible desde la embarcación. Tras detectar su presencia, la nave habría dado media vuelta y comenzado a regresar hacia Venezuela antes de que se produjera el primer impacto.

El artículo también indicó que, luego del ataque inicial, dos personas lograron sobrevivir y se subieron a un fragmento volcado del casco. Según el registro citado por The New York Times, ambos parecieron saludar a la aeronave, antes de morir en un segundo ataque que terminó de hundir los restos. No quedó establecido si los sobrevivientes comprendieron que la explosión de la embarcación había sido producto de un ataque con misiles.

De acuerdo con el medio neoyorquino, tras ese episodio el Ejército estadounidense modificó el tipo de aeronaves utilizadas en este tipo de operaciones y comenzó a emplear aviones claramente identificables como militares, incluidos drones MQ-9 Reaper. No obstante, el artículo señaló que no está claro si esas aeronaves volaron a una altura que permitiera ser vistas desde las embarcaciones atacadas.

En otro ataque registrado en octubre, The New York Times informó que dos personas sobrevivieron al primer impacto y lograron alejarse nadando de los restos de la nave antes de un ataque posterior. En ese caso, los militares estadounidenses rescataron a los sobrevivientes y los trasladaron de regreso a sus países de origen, Colombia y Ecuador.

