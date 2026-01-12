Las autoridades venezolanas liberaron a un argentino-israelí de El Rodeo I

La organización no gubernamental Foro Penal anunció este lunes que entre los recientes presos políticos liberados en Venezuela se encuentra Harary Yaacob Eliahu, un ciudadano argentino-israelí.

Si bien en un comunicado oficial el Servicio Penitenciario venezolano informó que en las últimas horas liberó 116 personas, Foro Penal confirmó la excarcelación de 48 detenidos entre el 8 y el 12 de enero.

De acuerdo a la información aportada por la ONG, Eliahu fue arrestado hace más de un año, el 13 de octubre de 2024, y se encontraba preso en el complejo penitenciario El Rodeo I, ubicado en el estado de Miranda.

En cuanto a los otros dos argentinos presos, Nahuel Gallo y Germán Giuliani, aún no hay novedades sobre su liberación aunque crece la expectativa entre sus familiares. El gendarme Gallo se encuentra detenido en El Rodeo I desde diciembre de 2024, mientras que Giuliani fue detenido en mayo de 2025 y trasladado en diciembre a la cárcel Yare II, también en el estado de Miranda.

La ONG señala que incluso si se aceptan las cifras oficiales, la liberación aún no alcanza al 10% del total de presos políticos dado que estima que son 803. Durante diciembre, las autoridades venezolanas liberaron a 187 personas, indicó el Servicio Penitenciario.

Por otro lado, el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en una entrevista en Por la Mañana América, advirtió que ninguna de estas excarcelaciones implica libertad plena: todos los liberados mantienen medidas restrictivas, procesos judiciales abiertos y riesgo de ser encarcelados nuevamente.

La ONU exigió a Venezuela la liberación inmediata de todos los presos políticos

“La liberación total de los presos políticos no es un gesto simbólico ni un “primer paso”, sino una condición indispensable para hablar de reconciliación, reunificación o transición”, indicó Foro Penal en un comunicado.

En tanto, desde el Servicio Penitenciario señalaron que las liberaciones se dan en el marco de la “revisión integral de causas” iniciadas por Nicolás Maduro, actualmente encerrado en la prisión de Brooklyn, Nueva York, tras la intervención militar perpetrada por el Gobierno de Donald Trump. En el mismo documento, las autoridades venezolanas indicaron que la actual presidenta, Delcy Rodríguez, continuó con la revisión en miras a una “política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz”.

La lista completa de los liberados confirmados:

LM/ML