Globos de Oro 2026: todos los premios en una noche que consagró a "Una batalla tras otra"

Una batalla tras otra, la película de drama/thriller de acción protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la gran ganadora de la entrega de los Globos de Oro, cuya 83ª edición que se encargó de premiar a las mejores producciones del cine y la televisión en el año 2025. El film ganó 4 de las 9 nominaciones que había recibido.

La película, que trata sobre un revolucionario retirado que se embarca en busca de su hija desaparecida, ganó en total el premio a mejor comedia o musical; mejor dirección para Paul Thomas Anderson; mejor guion y mejor actriz de reparto para Teyana Taylor.

Paul Thomas Anderson

Otra de las sorpresas de la noche la dio el drama Hamnet, seleccionada como la mejor de drama cuando la favorita era Pecadores, que también le dio el premio de mejor actriz en drama a Jessie Buckley. El film que relata cómo William Shakespeare creó Hamlet, dirigida por la cineasta Chloé Zhao.

Por su parte, Pecadores no se quedó sin premio. Por el contrario, el film sobre vampiros ambientada en el Sur segregado recibió dos galardones, una al mejor logro cinematográfico y de taquilla y otra a mejor música, aunque los fanáticos del cine esperaban que recibiera más distinciones.

La brasileña El agente secreto fue otra de las ganadoras de la noche con dos galardones, en primer lugar a mejor película no hablada en inglés y mejor actor dramático, para Wagner Moura. En paralelo, Las guerreras K-Pop recibió el premio a mejor película animada y mejor canción.

Una de las curiosidades de la noche fue que el actor Timothée Chalamet logró romper su maldición y, tras cuatro nominaciones previas, se impuso en la categoría mejor interpretación masculina en película musical o comedia por la película Marty Supreme, imponiéndose sobre DiCaprio.

Timothee Chalamet

En Argentina la ceremonia se transmitió a partir de las 22hs en vivo y en directo por TNT y HBO Max.

Históricamente, los premios eran entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), aunque luego de una reestructuración la propiedad y producción quedó a cargo de Dick Clark Productions (DCP) y Eldridge Industries, aunque los periodistas de HFPA continuaron con un lugar central en el proceso de selección.

Todos los ganadores de los Globos de Oro 2026

A continuación, se detallan todos los ganadores, rubro por rubro, de la noche.

Mejor película, drama

-"Hamnet"

Mejor película, musical o comedia

-"One Battle After Another"

Mejor actor dramático

-Wagner Moura, "The Secret Agent"

Mejor actriz dramática

-Jessie Buckley, "Hamnet"

El equipo de "Una batalla tras otra", Sara Murphy, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson y Chase Infiniti.

Mejor actor, musical o comedia

-Timothee Chalamet, "Marty Supreme"​

Mejor actriz, musical o comedia

-Rose Byrne, "If I Had Legs, I'd Kick You"

Mejor actor de reparto

-Stellan Skarsgard, "Sentimental Value"

Mejor actriz de reparto

-Teyana Taylor, "One Battle After Another"

Mejor director

-Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another"

Mejor película en lengua no inglesa

-"The Secret Agent" (Brazil)

Mejor logro cinematográfico y taquillero

-"Sinners"

Mejor película animada

-"KPop Demon Hunters"

Mejor guion

-Paul Thomas Anderson por One Battle After Another

Una batalla tras otra

Mejor banda sonora original

-Ludwig Göransson, Sinners

Mejor Canción Original

-“Golden”, KPop Demon Hunters. Music by: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Lyrics by: Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

Mejor serie dramática

-"The Pitt"

Mejor actor dramático

-Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor actriz dramática

-Rhea Seehorn, "Pluribus"

Mejor serie musical o de comedia

-"The Studio"

Mejor actor, musical o comedia

-Seth Rogen, "The Studio"

Mejor actriz de musical o comedia

​-Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para televisión

-"Adolescence"

Mejor actor masculino, miniserie o telefilme

-Stephen Graham, "Adolescence"

Mejor actriz, miniserie o telefilme

-Michelle Williams, "Dying for Sex"

Mejor Actor de Reparto en Televisión

-Owen Cooper, Adolescence, como Jamie Miller

Mejor Actriz de Reparto en Televisión​

-Erin Doherty, Adolescence, como Briony Ariston

Mejor Podcast

-Good Hang with Amy Poehler, Spotify

Mejor actuación en comedia stand-up en televisión

-Ricky Gervais. Ricky Gervais: Mortality

