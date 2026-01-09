A dos meses de los Óscar, “Una batalla tras otra" es la favorita de los Globos de Oro

Hollywood se prepara para su temporada de premios y este domingo 11 de enero comienza con los Globos de Oro, en los que Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, tratará de confirmar su estatus de favorita a dos meses de los Óscar.

Este thriller, que gira en torno a un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), avanza entre gerrilleros, redadas migratorias y supremacistas blancos. En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas elogiaron la película por captar el espíritu del momento.

Gran favorita con nueve nominaciones, la película parece tener asegurado llevarse los premios a mejor comedia y mejor director. Leonardo DiCaprio, que encarna a un exespecialista en explosivos obligado a enfrentarse a su pasado para salvar a su hija (Chase Infiniti), competirá por el premio a mejor actor en una comedia con Timothée Chalamet en Marty Supreme.

Timothée Chalamet acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Óscar. Teyana Taylor podría ampliar la cosecha de Una batalla tras otra, con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una guerrillera de libido desbordante. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan (La hora de la Desaparición) y Ariana Grande (Wicked: Por Siempre).

"Pecadores" contra "Hamnet"

Pecadores es su competidor más serio por el Óscar a la mejor película. Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando al mismo tiempo el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, sorprendió por su originalidad.

Para el premio a la mejor película dramática, Pecadores competirá, entre otras, con Hamnet, una tragedia que posiciona a Jessie Buckley como gran favorita al premio a la mejor actriz, gracias a su papel de esposa de William Shakespeare, devastada por la muerte de su hijo.

Con ocho nominaciones, la película noruega Valor sentimental, en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría alzarse con el título.

Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros. La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.

También el brasileño Wagner Moura podría superar a Michael B. Jordan, la estrella de Pecadores, por el Globo de Oro a mejor actor en un film dramático, gracias a su papel en El agente secreto, por el que ya había sido premiado en Cannes.

Por su parte, Stellan Skarsgård, actor sueco protagonista de Valor sentimental, parece favorito para el premio a mejor actor de reparto.

El agente secreto y Valor sentimental también competirán por el premio a la mejor película internacional, frente al representante de Francia en los Óscar: Fue solo un accidente, del disidente iraní Jafar Panahi, recientemente condenado a un año de prisión por la República Islámica tras su Palma de Oro en Cannes.

*Con información de AFP

