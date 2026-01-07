La novela “La ciudad de las luces muertas” de David Uclés ganó el Premio Nadal 2026 en su 82ª edición

El escritor español David Uclés ganó la 82ª edición del Premio Nadal de novela, dotado con 30 mil euros, por la obra La ciudad de las luces muertas. Esta novela es, según el autor, una “carta de amor a Barcelona”. En la tradicional velada literaria del 6 de enero en la capital catalana, también se entregó el 58º Premio Josep Pla, dotado con 10 mil euros al filósofo y teólogo Francesc Torralba por Anatomia de l’esperança.

El jurado del Premio Nadal de Novela 2026 estuvo integrado por Víctor del Árbol, Juan Luis Arsuaga, Inés Martín Rodrigo, Care Santos y Emili Rosales y este año debieron elegir entre un total de 1.207 obras, procedentes de España y de todo el mundo.

El jurado del Premi Josep Pla 2026 en su 58.ª edición lo integraron Montse Barderi, David Bueno, Jaume Clotet, Manuel Forcano y Glòria Gasch.

La ciudad de las luces muertas se ubica en una Barcelona distópica en la que hay edificios del pasado y del futuro, allí conviven tiempos y miradas que jamás debían coincidir, la ciudad queda desbordada por todas sus épocas.

A raíz de esto, un puñado de escritores y artistas vuelven a la vida y se cruzan en encuentros improbables. Así, Picasso hará llorar a Simone Weil y Cortázar retratará a Laforet; Miró barnizará a los transeúntes; Bolaño se adelantará a su muerte, García Márquez huirá en una barca y George Orwell protegerá a Montserrat Caballé, Núria Espert y Jordi Savall de los proyectiles de la guerra. En medio de esta ruptura del tiempo, un fotógrafo capaz de revelar con su cámara lo que aún no ha ocurrido y muchos otros personajes unirán sus artes para intentar comprender qué ha pasado y cómo recuperar la luz perdida.

En esta historia, David Uclés construye un relato en el que la palabra, la pintura, la música y la escena actúan como la conciencia profunda de la sociedad; son ellas las que pueden iluminarla cuando todo parece perderse.

Uclés (Úbeda, 1990) es escritor, músico, dibujante y traductor. Es el autor de la novela La península de las casas vacías (2024), el gran fenómeno literario del momento, con más de 300.000 ejemplares vendidos y reconocida con una veintena de premios, entre los que destacan el Premio Cálamo, el Premio de la Crítica Andaluza, el Premio Dulce Chacón o el Premio San Clemente. También fue la candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea y finalista de la Bienal Vargas Llosa. En 2024 fue elegida mejor novela española del año por el jurado de Babelia. Está siendo traducida a más de quince idiomas y será adaptada al cine.