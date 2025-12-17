El 17 de diciembre de 2024, la escena cultural argentina perdió una de sus voces más potentes y necesarias. A sus 82 años, la ensayista, escritora y periodista Beatriz Sarlo (1942-2024) fallecía en Buenos Aires, dejando un vacío que su prolífica obra y su espíritu de "inconformismo productivo" continúan llenando a través de los debates que legó.

A un año de su partida, su figura se reafirma como una de las intelectuales más influyentes del país, cuya vida fue un proyecto de intervención pública constante y una búsqueda incansable de claridad y razón en tiempos confusos.

La intelectual inorgánica y el compromiso crítico

Egresada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1966, Sarlo se caracterizó por su inusual independencia de criterio y su desafío a las afiliaciones políticas prefabricadas. Si bien tuvo una breve militancia en el peronismo de la CGT de los Argentinos y luego en la izquierda revolucionaria, su rasgo distintivo fue la autonomía de su pensamiento, lo que la definió como una intelectual "inorgánica", a contracorriente de lo que Antonio Gramsci describía.

Su compromiso ético con la lucidez se hizo evidente en la etapa más oscura de la historia argentina. En 1978, durante la dictadura militar, Sarlo fue cofundadora de la revista Punto de Vista, junto a Carlos Altamirano y Ricardo Piglia. Esta publicación se erigió como un faro, manteniendo viva la llama de la cultura, la literatura y la crítica en un contexto de terrorismo de Estado. La revista persistió durante 30 años, hasta 2008, siendo una plataforma clave.

Obras fundamentales y temas persistentes

Su corpus de contribuciones es variado, abarcando la historia y la crítica literaria y cultural. Entre sus obras más destacadas se encuentran:

Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930 (1988): Donde propuso la noción de "modernidad periférica" para repensar cómo la modernización se abría camino en el sur global.

La imaginación técnica: sueños modernos de la cultura Argentina (1992): Escrito durante su período como Simon Bolivar Professor of Latin American Studies en Cambridge.

Borges: un escritor en las orillas (1993): Basado en sus clases en Cambridge.

Tiempo pasado: Cultura de la memoria y giro subjetivo (2005): Un análisis crítico sobre el exceso de valor asignado a la memoria y el "giro subjetivo" que, según ella, colonizaba el pasado.

Sarlo enfocó las tensiones entre las culturas de élite, de masas y populares, reconfigurando nociones de autoría y contexto. También fue una prolífica columnista para diarios como La Nación y Clarín.

Un legado que trasciende

Su crítica no se detuvo en el pasado. En obras posteriores, como en Escenas de la vida posmoderna, Sarlo reflejó el destino de la cultura bajo el dominio neoliberal, ofreciendo una visión a menudo pesimista, desprovista de ideales colectivos y de fuertes contrafuerzas al mercado. Sin embargo, su capacidad para sumergirse en múltiples universos (cine, fotografía, videojuegos, política, urbanismo, etc.) la acercó a una visión vitruviana de la cultura: un crítico debe ser perito en diversas ciencias y artes para abordar sus objetos con la mayor compleción y creatividad.

En noviembre, a casi un año de su muerte, el lanzamiento del libro “Como dijo Sarlo”, una compilación de entrevistas, evidenció la permanencia de su pensamiento. En ese evento, fue recordada por su carácter firme y su análisis crítico de temas tan variados como el feminismo, la ética en pandemia y la deteriorada calidad educativa, confirmando que su legado sigue guiando los debates relevantes en la Argentina moderna.

A través de su escritura y su vocación docente, Sarlo deja una marca imborrable, un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la justicia es un proceso continuo que exige esfuerzo y dedicación.