Los 250 años del nacimiento de Jane Austen se conmemoran este 16 de diciembre, celebrando a una de las autoras más influyentes de la literatura británica. Su obra, que incluye clásicos como Orgullo y prejuicio, Sensatez y sentimientos​ y Emma, sigue resonando a través de los siglos, cautivando a nuevas generaciones de lectores con su observación detallada y crítica de las costumbres sociales de su época, la Regencia inglesa.

Austen, a través de su ingenio y sutil ironía, desnudó las dinámicas de clase, las restricciones impuestas a las mujeres y la búsqueda del matrimonio como única vía de seguridad económica y estatus.

Una vida entre libros y la gentry rural

Jane Austen fue la séptima de ocho hijos de un pastor anglicano en Steventon, un pequeño pueblo en Hampshire, Inglaterra. Criada en el seno de una familia de clase media rural (gentry), tuvo el privilegio de acceder a la extensa biblioteca de su padre, un lujo poco común para las mujeres de su tiempo, lo que modeló profundamente su educación y sus ambiciones literarias. Desde muy joven demostró un talento precoz para la escritura, compilando poemas e historias en cuadernos conocidos hoy como Juvenilia. Las representaciones teatrales familiares y el apoyo paterno alimentaron esta creatividad desbordante, permitiéndole perfeccionar su habilidad para exagerar lo cotidiano.

El contexto histórico en el que vivió, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, estuvo marcado por la Ilustración y las repercusiones de la Revolución Francesa, aunque ella se enfocó en el micromundo de la nobleza terrateniente y el clero que la rodeaba. Sus novelas reflejan este universo cerrado, donde el valor de la cortesía, el decoro y el deber personal chocaban constantemente con las pasiones y los deseos individuales. Sus protagonistas femeninas navegan por un sistema social que las excluía de la educación formal y las empujaba a un matrimonio ventajoso.

Sus dos primeras novelas, Sensatez y sentimientos y Orgullo y Prejuicio, fueron escritas inicialmente en la década de 1790. Un aspecto notable de su carrera inicial es que sus obras se publicaron bajo el pseudónimo de "By a Lady" (Por una dama), ya que el ambiente literario de la época no era propicio para el reconocimiento de escritoras. Solo tras su fallecimiento, en 1817 a la edad de 41 años, su hermano Henry Austen reveló su autoría al incluir una nota biográfica en el volumen póstumo que contenía Persuasión y La abadía de Northanger, dándole el merecido estrellato.

La obra de Austen se distingue por su realismo y costumbrismo literario, enfocándose en la vida de la nobleza rural que ella conocía íntimamente. A través de descripciones de bailes, tertulias y visitas, la autora teje tramas sobre relaciones humanas, estructuras familiares y la lucha por la felicidad dentro de un marco social rígido. Su prosa sutil y cargada de sentido del humor resalta los defectos humanos como la vanidad y la hipocresía.

El impacto de Jane Austen trasciende las páginas. Sus novelas han sido adaptadas innumerables veces al cine y la televisión, con versiones icónicas de Orgullo y Prejuicio y Sensatez y sentimientos que mantienen viva su popularidad en la cultura moderna. Estos relatos románticos, con sus finales felices, contrastan con la vida personal de Austen, quien murió soltera. Aunque especulaciones biográficas sugieren algunos romances, rechazó la única propuesta de matrimonio que aceptó, demostrando una independencia poco común para su época.

La celebración de su 250º aniversario se extiende a nivel mundial con eventos, conferencias, festivales y nuevas ediciones de sus libros. Los fanáticos, a menudo llamados "Janeites", se adelantan al festejo con bailes de época y clubes de lectura que buscan recrear la atmósfera de sus novelas. Sellos editoriales rinden homenaje a la gran autora acercando su obra a diversos públicos, confirmando que la lectura de Austen sigue siendo un placer estético.