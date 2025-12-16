A 250 años de Jane Austen: cuáles son sus novelas más importantes y en qué orden leerlas

El 16 de diciembre de 2025 marca el 250º aniversario del nacimiento de Jane Austen, una novelista cuya obra, aunque breve, ha trascendido la era de la Regencia para resonar con lectores de todo el mundo. Sus seis novelas completas son pilares de la literatura, célebres por su ingenio, su agudeza social y sus heroínas multidimensionales que navegan con inteligencia y humor las rígidas normas de su tiempo. A continuación, presentamos una selección de sus mejores obras:

El canon de Austen y sus seis obras completas

Austen completó seis novelas largas, aunque solo cuatro fueron publicadas durante su vida. La universalidad de los temas, como la desigualdad, la dinámica de poder, la dependencia económica femenina y, por supuesto, el amor, aseguran su vigencia 250 años después:

Orgullo y Prejuicio (Pride and Prejudice, 1813)

Considerada la novela más famosa, popular y adaptada de Austen. Es la introducción perfecta, con una trama accesible y un ritmo rápido, centrada en la "historia de amor perfecta" entre la vivaz Elizabeth Bennet y el aristocrático Mr. Darcy. La novela es un examen brillante de las reglas sociales de la época, explorando la tensión entre la "verdad universalmente reconocida" y el sentimiento auténtico.

Emma (1815)

Fue la última novela publicada en vida de Austen. Es considerada la más abiertamente cómica y accesible. Su heroína, Emma Woodhouse, es "guapa, lista y rica" y se dedica a entrometerse en la vida amorosa de los demás, a menudo con resultados desastrosos y cómicos. Curiosamente, Austen afirmó que tomaría una heroína a la que "nadie querría excepto yo misma", un sentimiento con el que los lectores a lo largo de los siglos han discrepado.

Persuasión (Persuasion, 1817)

Publicada póstumamente, es la última novela terminada de Austen y a menudo se la considera su obra más madura, contemplativa y emocionalmente resonante. Presenta a Anne Elliot, de 27 años (considerada "vieja" para los estándares de la Regencia), quien se reencuentra con Frederick Wentworth, el hombre de quien la convencieron de que rompiera su compromiso ocho años antes. Es una novela llena de anhelo y sabiduría, elogiada por su profundidad emocional.

Sensatez y sentimientos (Sense and Sensibility, 1811)

La primera novela publicada de Austen. Muestra un marcado contraste entre las hermanas Elinor (razón/sentido) y Marianne Dashwood (emoción/sensibilidad) en sus respectivas búsquedas de amor y seguridad económica tras la desgracia familiar. Ofrece una visión del amor fraternal y está elogiada por su profundidad emocional.

La Abadía de Northanger (Northanger Abbey, 1817)

Escrita mucho antes que la mayoría de sus obras, esta novela, publicada póstumamente, es una sátira hilarante sobre las novelas góticas. Sigue a Catherine Morland, una joven con demasiada imaginación, que cree haber tropezado con un crimen real, con un tono ligero y distinto a las demás.

Mansfield Park (1814)

A menudo considerada la obra más controvertida, compleja y moralmente densa de Austen. Cuenta la historia de Fanny Price, sacada de la pobreza para vivir con sus parientes ricos, en una historia que involucra el tropo de "amigos que se convierten en amantes" y un triángulo amoroso, con un tono más serio.​

A 250 años del legado de Jane Austen: el ingenio, la ironía y la visión de la nobleza rural inglesa que la hicieron inmortal

Cuál es el mejor orden de lectura

Dado que las novelas de Austen son obras independientes, no existe un "orden obligatorio". Sin embargo, hay dos rutas principales que pueden enriquecer la experiencia:

Orden recomendado por accesibilidad

Este orden alterna tonos más ligeros y más serios para mantener la frescura y comenzar con la más famosa y popular:

1. Orgullo y Prejuicio: La introducción ideal. Su popularidad y múltiples adaptaciones facilitan el seguimiento de la trama y el disfrute del ingenio característico de Austen.

2. Emma: Continúa con la comedia social. Al igual que Orgullo y Prejuicio, es una "comedia de errores" con una heroína inteligente, aunque con defectos.

3. Sensatez y sentimientos: Un giro hacia la profundidad emocional y la estructura clara, ideal para entender sus primeros trabajos.

4. La Abadía de Northanger: Una lectura ligera y rápida que te permite disfrutar de su lado satírico juvenil.

5. Mansfield Park: Abordala después de familiarizarte con el estilo de Austen. Es su novela más divisoria y compleja.

6. Persuasión: Guardala para el final. Muchos Janeites la consideran la joya de la corona, una obra con una madurez emocional que se aprecia mejor conociendo la evolución de su trabajo.

Orden cronológico de publicación

Esta ruta es excelente para los lectores interesados en la evolución de Austen como escritora, aunque La Abadía de Northanger y Persuasión se publicaron póstumamente:

1. Sensatez y sentimientos (1811)

2. Orgullo y Prejuicio (1813)

3. Mansfield Park (1814)

4. Emma (1815)

5. La Abadía de Northanger (1817)

6. Persuasión (1817)