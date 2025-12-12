Un evento ideal para encontrar regalos navideños exquisitos: la Feria del Libro Raro

Este sábado 13 y domingo 14 de diciembre llega una nueva edición de la Feria del Libro Raro en el Museo Moderno (San Juan 350, San Telmo, ciudad de Buenos Aires). La feria estará abierta al público de 14 a 20, con entrada libre y gratuita.

Los libros raros son aquellos difíciles de encontrar por su escasez y, a la vez, digno de ser buscados, por su valor bibliófilo. Sin embargo, lo que caracteriza y distingue a esta feria de otras en su tipo es que no solo se enfoca en libros raros del pasado, los que traen las librerías anticuarias que participan del evento, sino que se interesa particularmente por los libros raros del presente.

En este evento se presentan libros producidos artesanalmente por pequeñas casas editoras que recuperan los tradicionales oficios y artes del libro a la vez que experimentan con sus elecciones tanto formales como de contenido.

Estos libros artesanales son realizados en tiradas cortas de unos pocos ejemplares, encuadernados a mano o impresos en prensas antiguas con tipografía de plomo, en papeles especiales.

La Feria del Libro raro tiene como desafío apoyar al desarrollo de una comunidad bibliófila en diálogo con las sensibilidades estéticas contemporáneas.

Las librerías que estarán presentes son La Teatral, Rayo Rojo, The Book Cellar & Henschel, Rare Book Room, Rúa Vidueiros, Anticuaria Poema 20, Alberto Magnasco, Antiqvaria Duran, Librería Mastronardi, Caliban, Nautilus, Librería Hexis, Mandrágora, Los Siete Pilares, Librería (de) García, Iconocosas, Librería Abisal, Laurent Pinet, Racconto Libros y Librería Ninon.



También se encontrarán las editoriales artesanales Kalos, Urania, Buchwald, Imprenta Rescate, Heliogábalo, Mochuelo, Barba de abejas, Colección Tercera persona, Melu Macchi, Ro Barragan, Catalina Kovelt, Ninguna orilla, Niño Editor, Artefacto, El Vendedor de Tierra, Amauta&Yaguar, Industria mínima, Xilolibros, Árbol de hechos, Leí bailemos, Otras tintas, Charco, Toxicxs, Fulana Dibuja, Atávica, Cassandra, Santos Locos poesía, Nostalgia & Rebeldía, Omashu, Ampersand y Asunción.

Este encuentro es una iniciativa de Agustín D’Ambrosio, librero especializado en libros raros. Es dueño de la librería Rare Book Room, ubicada en el Palacio Barolo (Av. de Mayo 1370, Oficina 127). También investiga sobre la historia del concepto de rareza bibliográfica en la Argentina, tema sobre el que ha escrito trabajos e intervenido en congresos.

Agenda de actividades



Charlas:

Sábado 13 a las 17

Presentación de La Invención de los Libros Raros del bibliotecario y prestigioso investigador David McKitterick, que acaba de ser reeditado por la editorial Ampersand. Participarán de la charla el doctor en Bibliotecología Alejandro Parada, autor de numerosos libros sobre la historia de la lectura en la Argentina, y Agustín D’Ambrosio, librero especializado en libros raros. Modera: Ana Mosqueda, directora de Ampersand.

Domingo 14 a las 17

Libros raros y edición artesanal. Intervendrán los editores artesanales Sol Correa (Buchwald) y Ariel Fleischer (Kalos), y el librero especializado Javier Moscarola (Libros La Teatral). Modera: Agustín D’Ambrosio (Rare Book Room).

Taller:

Los hacedores de papel artesanal, Pablo y Vicky Sigwald, responsables del Molino del Manzano, montarán un taller en el que se podrá apreciar todo el proceso artesanal de impresión durante los dos días de la feria.



