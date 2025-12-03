Se reveló el ganador de la séptima edición del Premio Azcuy que otorga 10.000 dólares

Azcuy, compañía integral de Real Estate, en alianza con el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Fundación Azcuy anunciaron al ganador de la séptima edición del Premio Azcuy. El jurado del certamen seleccionó a Lianagramas de Osias Yanov como la obra de arte que se desarrollará en el nuevo edificio Donna Settima, ubicado en el barrio de Caballito.

El artista elegido recibirá de parte de la Fundación Azcuy un premio de US$10.000 dólares más los costos de producción de su obra. Este certamen tiene alcance nacional y está dirigido a artistas individuales o colectivos argentinos. Su objetivo es reconocer, difundir y fomentar la producción artística local, estimulando la puesta en valor del arte nacional.

El proyecto ganador

Lianagramas, el proyecto presentado por Osias Yanov, es una liana escultórica modular que recorre la fachada y los espacios comunes del edificio Donna Settima. Su propuesta se inspira en la astucia de las plantas trepadoras que entre curvas y desvíos se escapan de lo recto: su escultura se presenta como un organismo capaz de trazar un recorrido que articula la memoria del barrio, el exterior e interior del edificio. La liana es un instrumento metafórico de métodos de conocimiento no lineales: su enredo propone habitar el mundo desde lo colectivo, enlazando elementos contradictorios y generando alianzas descentradas.

Los finalistas y los jurados del Premio Azcuy

En esta edición, más de 500 artistas enviaron sus proyectos con propuestas de obras de arte pensadas especialmente para el edificio Donna Settima de Azcuy. Todas ellas fueron evaluadas y debatidas por el jurado del certamen, que seleccionó como finalistas a Federico Cantini (Rosario)- Yo adivino el parpadeo, Soledad Dahbar (Salta)- Cosmologías metálicas, Estanislao Florido (Buenos Aires)- Ciudad Metafísica, Lucila Garcia de Onrubia (Buenos Aires)- Tender, Mariela Vita (La Plata, Buenos Aires)- 7 direcciones.

Osias Yanov

El jurado de la edición 2025 estuvo conformado por Gerardo Azcuy (Fundador y Director General, AZCUY), Guadalupe Chirotarrab (Curadora, Buenos Aires), Raúl Flores (Curador, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), Nicolás Cuello (Curador, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), Sol Juárez (Directora Creativa, AZCUY), Malgorzata Ludwisiak (Curadora internacional, Varsovia), Julián Terán (Artista, Buenos Aires) y Guido Yannitto (Artista, Salta).

Como novedad, la séptima edición del Premio Azcuy amplió su alcance territorial a través de colaboraciones con museos de distintas regiones del país, con el objetivo de acercar la convocatoria a las escenas locales y fortalecer el vínculo con su comunidad artística. En este marco, representantes de Azcuy y del Museo Moderno realizaron encuentros en diversas ciudades junto a artistas que participaron en ediciones anteriores del premio.

Jurado Premio Azcuy y Osias Yanov

De esta forma, se llevaron a cabo charlas abiertas en el Museo de Bellas Artes Lola Mora de Salta, con la participación de Guido Yannitto (jurado 2025); en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán, junto a Benjamín Felice (ganador 2024) y Carlota Beltramé (jurado 2022); y en el Museo Castagnino+Macro de Rosario, con Mariana de Matteis (finalista 2020) y Claudia del Río (jurado 2021). Estas acciones se suman a las visitas realizadas en 2024 al Museo de Arte Moderno de Mendoza y al Museo Evita Palacio Ferreyra de Córdoba.

Como forma de acompañar a los participantes en este proceso, se otorgó a cada uno de los finalistas un premio estímulo de U$S1.500 para que desarrollen sus proyectos en profundidad para su presentación y defensa ante el jurado, instancia en la cual se decidió el ganador.

Osias Yanov estudió arte, fotografía, diseño industrial y teatro a comienzos de la década de 2000. Es miembro de los colectivos Rosa Chancho, Suavesitxs, Sirenes Errantes y Sintrópolis, y co-dirigió el centro cultural Pulpería Mutuálica, donde desarrolló proyectos junto a artistas y vecinos. Se desempeñó como docente en el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella y actualmente en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, especializado en prácticas grupales. Su trabajo fue exhibido en la 11a Bienal de Berlín (2020), XI Bienal de Gwangju (2016), 12a Bienal de Gotemburgo (2023), así como en Gasworks (Londres, 2018), Fundación Ford y Amant (Nueva York, 2024), MALBA (Buenos Aires, 2015), Zarigüeya/ Alabado Contemporáneo (Quito, 2016), Galería Nora Fisch (Buenos Aires), y en instituciones como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA, 2018), Faena Art Center (Buenos Aires, 2019), Museo Amparo (Puebla, 2019), Los Angeles County Museum of Art (2020) y el CA2M (Madrid, 2023), entre otros. Sus obras forman parte de colecciones públicas como el Museo Reina Sofía (Madrid), FRAC du Pays de la Loire (Francia), LACMA (Los Ángeles), MALBA (Buenos Aires), MAMBA (Buenos Aires), MACRO (Rosario) y el Rose Art Museum (Boston).



