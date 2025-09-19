El Museo Moderno presenta “Nacha Guevara: Aquí estoy” a partir de nueve discos fundamentales

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires inaugura este viernes 19 de septiembre a las 18 “Nacha Guevara: Aquí estoy”, una exposición dedicada a una de las artistas más influyentes y disruptivas de la cultura argentina.

A lo largo de seis décadas, transitó con audacia el teatro, la música, el cine y la televisión; exploró los cruces entre el arte y la política, y ofreció respuestas incisivas a los cambios sociales y culturales desde el escenario.

La trayectoria de la artista es presentada a partir de nueve discos fundamentales: Nacha Guevara Canta (1968), Este es el año que es (1971); Nacha canta Benedetti (1972), Las mil y una Nacha (1974), Amor de ciudad grande (1977), Aquí estoy (1981), Patitos feos (1984), Eva, el gran musical argentino (1986) y Heavy tango (1991), como nodos que sirven para abordar su trabajo como cantante en diálogo con el contexto histórico, reconstruido en la sala a través de textos y documentos de su vasto archivo personal.

Desde sus inicios como exponente de la Nueva Canción en los años sesenta y su llegada al Instituto Di Tella de la mano de Roberto Villanueva, hasta su consolidación como figura central del café-concert y el teatro musical y su vigencia en la actualidad, la exposición revive la experiencia de una artista que atravesó exilios y atentados y que se atrevió a vencer estereotipos.

El recorrido se completa con registros audiovisuales de sus espectáculos, abundante documentación y una serie de retratos que revelan los múltiples rasgos de su figura. “Nacha Guevara supo responder con ironía y belleza a los momentos más duros, adelantándose siempre a su tiempo. Su arte es una búsqueda obsesiva de la perfección. Trabajar con Nacha es como subir una escalera empinada: exige esfuerzo, pero al llegar al final todo se ha transformado, el horizonte se expande y el aire se vuelve más claro. Ella no es una, es miles, y nunca se sabe cuál va a aparecer, pero la que llegue siempre traerá un nuevo desafío”, asegura el curador Álvaro Rufiner.

La exposición también dialoga con la muestra exhibida actualmente en el Moderno “Esto es teatro”, en la que Nacha Guevara participa, reforzando su condición de artista total, capaz de unir la experimentación estética con un fuerte compromiso político.

Nacida como Clotilde Acosta en Mar del Plata en 1940, Nacha Guevara ha sabido reinventarse en cada época, convirtiéndose en un ícono cultural que atraviesa generaciones.

Esta exhibición del Museo Moderno se propone descubrir las mil y una versiones de Nacha, en una síntesis de seis décadas que celebra la densidad, la pertinencia y la contribución al arte y la cultura argentinas de una de sus más grandes artistas. Vociferante o meditativa, agresiva o silenciosa, cada uno de sus movimientos abrió la puerta de aquello que estaba por venir.

Inauguración: Viernes 19 de septiembre a las 18 con entrada libre.

Hasta: 28 de febrero de 2026

MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES

Avenida San Juan 350, San Telmo

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00.

Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00.

(Martes cerrado)

Miércoles: entrada sin costo para público general.

Entrada general: $4000 para visitantes residentes en Argentina.

Sin cargo: jubilados, menores de 12 años, personas con discapacidad y acompañante, grupos de estudiantes de escuelas públicas.

Acceso gratuito con credenciales al día: docentes, estudiantes universitarios, periodistas, Pase cultural.

