Nacha Guevara: “La manifestación de ayer no necesitaba ese alarde de policías”

La actriz participó de la movilización de ayer convocada por la CGT y destacó su carácter pacífico y respetuoso. “Considero que lo que hemos perdido los humanos son los sueños colectivos, las utopías. ¿Cuál es la nueva utopía? No hay nueva utopía y es muy necesario”, reflexionó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nacha Guevara es actriz, cantante, bailarina, directora teatral y precursora del café corcel y teatro musical. En su importante trayectoria ha publicado 27 álbumes, actuó en 15 películas, protagonizó decenas de espectáculos teatrales y ficciones televisivas. Por su trabajo ha obtenido un Grammy Latino, dos Konex platino, dos Martin Fierro y el premio ACE de oro.

¿Estuviste ayer en la manifestación en el marco del paro nacional? y ¿qué viste y sentiste?

Sí, estuve. Vi mucha gente. Fue una manifestación completamente ordenada, pacífica y respetuosa que no necesitaba ese alarde de policías. Sabemos comportarnos. Estamos en un mundo individualista, pero me gustó mucho sentir la energía de lo colectivo. Es algo extraordinario y que estamos perdiendo de algún modo con la tecnología y con la vida que llevamos después de la pandemia tendemos a estar más aislados. Esa sensación de estar con mucha gente que comparte el mismo deseo es algo, entre otras muchas cosas, saludable. Los gobiernos no deberían reprimir las manifestaciones, sino alentarlas, porque sanan muchas cosas.

Considero que lo que hemos perdido los humanos son los sueños colectivos, las utopías. ¿Cuál es la nueva utopía? No hay nueva utopía y es muy necesario. La humanidad siempre se ha manejado con sueños que no podía alcanzar en ese momento, pero ese es el motor que empuja hacia adelante a la humanidad. Se va perdiendo con este individualismo exacerbado que vivimos. Fue una linda experiencia, me volvió al pasado porque hace mucho no iba a una marcha pero fue hermoso compartir con tanta gente.

Tu último disco y el espectáculo que mañana das en vivo es Voy a cantar lo que se me cante, ¿Qué representa esto en el momento de tu vida que transitas y qué metáfora hay con lo que ocurre en el país?

Hace mucho tiempo que no grababa porque hoy no es tan fácil hacer lo que uno quiere como uno lo quiere en la mal llamada industria de la música. Es difícil hablar con la voz propia y siempre encuentras algún loco como el productor de música que todavía cree que hay músicos y artistas que tienen algo para decir. Es la primera vez que escribo salvo Mi ciudad, es la primera vez que la letra de mis canciones son propias. Es muy sincero, responde a lo que yo siento en este momento, a lo que observo en este momento y resuena muy bien entre la gente. Curiosamente la realidad lo hace más actual todavía, prende mucho más en este momento que hace cuatro meses. Me gusta hacerlo porque me gusta cantar y hace mucho no lo hacía. La experiencia de estar en un lugar tan agradable que es pequeño pero tiene una intimidad y capacidad de comunicar muy directa asique estoy feliz con este trabajo, hice lo que se me cantaba y soy libre de expresar lo que siento en este momento, hablo de muchas cosas: de los odiadores, de cantar lo que uno desea, del planeta que está en peligro, de la necesidad de seguir cantando pase lo que pase. Me sentí muy representado por el material.

Escuchandote, me rememora al fragmento que compartimos en la apertura de hoy sobre el ensayo del fallecido politólogo argentino Guillermo O’Donnel que se titula “¿Y a mí qué carajo me importa?”: “Es un análisis sociológico justamente del comportamiento anti jerárquico del pueblo argentino. Según él, esto se evidencia hasta en las pequeñas acciones de los mozos, los taxistas y las personas que brindan servicios. En los que con pequeñas actitudes siempre dejan en claro que ellos están trabajando, no te están sirviendo. Antes de la constitución del Estado Nación, había viajeros que contaban en sus crónicas sobre un dicho popular en el Río de la Plata que les llamaba la atención: “Naides es más que naides”. Si bien Eduardo Galeano le atribuyó la frase a Artigas, la frase era un dicho popular de Castilla que se fue haciendo popular en el Río de La Plata. Además de esta frase, un viajero inglés en sus crónicas contaba cómo los pobres no se sacaban el sombrero para saludarlo y no se hacían a un lado para dejarlo pasar”. Me parece que hay una tradición de la estirpe argentina.

Es lo que se sintió en la movilización, este pueblo es así y es algo que me gusta de ese pueblo.

