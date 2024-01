La diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, aseveró que lo que se está viviendo en el Congreso Nacional, por las cuestiones ligadas a la Ley ómnibus, "es casi un revival (renacimiento) de la Ley Banelco". "Declarar a la educación un servicio esencial y no un derecho es para quitar presupuesto", exclamó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Myriam Bregman es diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, elegida en 2021 con mandato hasta 2025, y ex candidata a presidenta. Además, fue legisladora de la Ciudad de Buenos Aires en 2017, diputada por la provincia de Buenos Aires en 2015, candidata a vicepresidenta también 2015, y fue la abogada de Jorge Julio López, testigo desaparecido en 2006 tras prestar testimonio contra Miguel Etchecolatz.

Ya que tenés la capacidad de síntesis como lo del "gatito mimoso" que le dijiste a Javier Milei y otras frases célebres, ¿cómo podrías resumir lo que sucedió este miércoles?

Puedo sintetizar al revés: distintos medios le bajaron el precio a lo que ocurrió ayer porque creo que trasciende incluso a la propia CGT. Estuve allí por varias horas, desde la mañana temprano hasta la tarde, cuando ya se había desconcentrado la mayoría de la gente.

La cantidad de trabajadores y trabajadoras de sectores medios, estudiantes y artistas que se fueron acercando a la Plaza del Congreso durante el día, entrando y saliendo porque no todos podían participar del paro en forma activa (había gente que rotaba y a las 13:00 se produjo una gran rotación de personas que se retiraron y otras que llegaron), trascendió la convocatoria de la CGT, que fue una convocatoria centralmente a una movilización.

El paro empezó varias horas después porque, en un país con tanta cantidad de trabajadores que realizan sus tareas en forma no registrada o precarizada, decirle al patrón "voy a parar" es bastante difícil. Entonces, el paro de transporte es el que le hace el aguante a aquellas personas que quieren parar y no pueden hacerlo directamente.

Esto ayer no se dio, pero a pesar de eso hubo paros de importantes establecimientos y lo que fue muy importante en el país fue la presencia de las movilizaciones. Por lo que hoy veo tapas y editoriales tratando de decir que "no fue tan importante" o al Gobierno bajándole el precio a lo que pasó ayer, y confirmo que, frente a un Gobierno que tiene un desgaste enorme en solo un mes, empieza a haber también expresión popular en las calles.

¿Cómo proyectás esto hacia marzo?

Marzo lo proyecto como una situación muy compleja, con un Gobierno con rápido desgaste, utilizando los peores métodos para la aprobación de las leyes. Lo que estamos viendo en el Congreso Nacional es casi un revival (renacimiento) de la Ley Banelco, es algo muy escandaloso. Hay diputados que en el pasillo dicen "ni lo firmo esto" y a las dos de la mañana llegan con una sonrisa diciendo que firmaron.

Paro de la CGT en Córdoba.

Son cosas que horrorizan un poco. Esto del bloque peronista, hacía apenas unos meses nos decían que había que votar a la fórmula de Sergio Massa con Osvaldo Jaldo y todo el persona político de Tucumán a la cabeza afirmando que, de lo contrario, venía el fascismo. Y ahora no solamente le dan funcionarios al fascismo, sino que se parte el bloque y se van tres diputados. No se sabe por qué, ya que no pudieron explicar en los medios de comunicación el motivo por el cual se dieron vuelta los diputados tucumanos que responden al gobernador.

Todo esto ocurre en un contexto en el que las grandes subas de transporte, luz y gas vendrán en los próximos meses. Están llevando a la clase trabajadora, a las clases populares de nuestro país, a los sectores medios, a un verdadero infierno. Lo tengo que definir así. Veo que están llevando a todo el mundo a un infierno en el cual no podés pagar el colectivo, suben las tarifas, el aumento de la comida es insoportable. Vengo del mayorista y no puedo creer lo que vale un frasco de mermelada, hay cosas que perdieron totalmente la proporción.

Veo un marzo muy complicado por el comienzo de clases, porque pensá que también en la Ley Ómnibus hay ataques a la educación, a la cual se establece como servicio esencial. Es algo que uno podría creer que si es servicio esencial le aumentarán el presupuesto, mejorarán las infraestructuras de las escuelas y no, es al revés: declarar a la educación un servicio esencial y no un derecho es para quitar presupuesto. Será un marzo complejo con precios caros para un cuaderno, hojas, todo lo que te piden para que los chicos vayan a la escuela y en un contexto en el que las familias no dan más.

El debate en el Congreso por la Ley Ómnibus

Respecto a la Ley Ómnibus, el hecho de que se haya pospuesto una semana después de haber obtenido el dictamen, ¿indica mucha dificultad de aprobación? ¿Qué creés que sucederá con la aprobación o no, parcial o total de la Ley Ómnibus?

La sanción de la Ley depende de cuántos traidores haya, te lo tengo que decir así, Porque es increíble que con una Ley Ómnibus que es impresentable, es un mamarracho, haya gente que la firme con el argumento de la gobernabilidad. En la próxima campaña electoral tendrán que aclarar quién dará gobernabilidad y quién no.

Por ejemplo, a los radicales que firmaron el proyecto de dictamen de la mayoría no los escuché decir las cosas en la campaña electoral que ahora están firmando en un dictamen. Pasa una semana, no porque estén respetando el reglamento que dice que los dictámenes tienen que tratarse en el recinto recién una semana después para que haya tiempo para observaciones, sino que creo lo más importante es que no saben qué firmaron. Los textos que circularon fueron varios y tardaron unas 14 horas en que aparezca el texto definitivo.

Plenario de comisiones en Diputados.

Vi muchas irregularidades, pero este gobierno está superando todo lo imaginable. Hablabas con los diputados y no te sabían decir qué era lo que habían firmado. Algunos firmaron en blanco y otros decían que firmaron una cosa y luego le mandaron otro texto.

Federico Sturzenegger es un Conan entre las sombras, no aparece y no da la cara. Caputo provoca por las redes sociales, mientras que en privado se junta con los diputados de la supuesta oposición.

Por lo tanto, primero nos tendrán que decir cuál será el dictamen que llegará al recinto, porque eso está en duda. La forma en la que se trata la ley roza el peligro de nulidad porque no firmaron un dictamen con disidencias. Vos podés tener un dictamen común con puntos de disidencias, pero firmaron disidencias en un texto común, que es otra cosa. Lo que priman son las disidencias, no los acuerdos. Entonces, ¿cómo hacés que esa sea la voluntad de la mayoría si hay decenas y decenas de disidencias? Es bastante complejo.

El rol del peronismo en el gobierno de Milei

El kirchnerismo no le votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a Alberto Fernández, pero al mismo tiempo quería que el acuerdo se hiciera para que tuviera gobernabilidad, concluyera su mandato y, entonces, adoptó la posición de mostrarse en contra pero, al mismo tiempo, desear que se avanzase en el acuerdo. Puede ser que hoy, de otra manera, esté sucediendo lo mismo, es decir que en realidad el peronismo más cercano a Cristina Kirchner lo que quiera es que finalmente se apruebe, marcando las disidencias, para que la sociedad compruebe desde su perspectiva los daños que se producirán, y luego sea una alternativa de gobierno. Y allí, en las discusiones, es mejor que la sociedad vea que estas ideas no funcionan para erradicarlas directamente o impedir que no se lleguen a aplicar. ¿Cuál de las dos posiciones te parece la más lógica? ¿Creés que parte del peronismo más cercano al kirchnerismo está jugando a esto que planteo?

Lógica no me parece ninguna de las posibilidades, porque lo que veo es que si llegamos a esta situación y arribó un personaje como Javier Milei a la presidencia es porque los gobiernos anteriores fracasaron. El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Martín Guzmán fue verdaderamente un desastre, que llegó prometiendo que llenaría la heladera, que se terminaba la deuda macrista (la cual todo el mundo sabía y ellos mismos reconocían que había sido firmada en forma totalmente ilegal), y a pesar de eso hicieron un desastre en el gobierno, hundiendo a la clase trabajadora, no solamente en los bajos salarios sino que en la desigualdad más profunda en este aumento de la riqueza y los ingresos los sectores más favorecidos de la sociedad, mientras que los que trabajan fueron cada vez más pobres.

El gobierno del Frente de Todos.

Entonces, decir que esa es la única alternativa que tenemos me parece que está mal. Lo que hay que empezar a discutir es cuál es la alternativa que trabajadores y trabajadoras nos damos para no seguir en este círculo vicioso en el que unos te llevan a un 40% de pobreza, otros a un 25% y tenés que elegir entre eso. Hay que salir de ahí, la rueda de la historia se trabó en este momento en un punto muy conflictivo, pero hay que empezar a pensar una alternativa donde en un país con toda la riqueza que tiene el nuestro no exista la cifra ofensiva de pibes con 60% de pobreza.

No podemos aceptar más que esas son las alternativas, que hay que hacer una discusión profunda. Después, cuáles son las elucubraciones que están en la cabeza de los dirigentes, me cuesta pensarlo y a veces hasta entender cómo se puede jugar con cosas así. Pero escuchaba hace poco a Massa diciendo que "el paro es prematuro". ¿Prematuro para quién? ¿Para quien está de vacaciones en Pinamar o prematuro para el que no tiene para llegar a fin de mes?

Hay un tema muy profundo que discutir y es que no podemos seguir diciendo que las alternativas que tenemos para elegir son las mismas que gobernaron durante todos estos años.

