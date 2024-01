Mayra Arena señaló la gran capacidad de movilización que tiene el peronismo, pero a la vez sostuvo que Javier Milei aún cuenta con legitimidad y un apoyo mayoritario en la sociedad. “En los sectores pobres ha penetrado muchísimo la idea hay que pasarse al sector privado para dejar de ser pobre”, indicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mayra Arena es una consultora política exponente del campo popular. Estudia la Licenciatura en Ciencia Política en la Universidad de Tres de Febrero.

Mayra Arena: "Los sectores más pobres ven a Milei parecido a lo que en su momento se veía de Perón"

¿Cuál es tu balance de la jornada de ayer?

Creo que el balance es que la movilización mostró una enorme capacidad de movilización, como es histórico en nuestro país y prácticamente excepcional.

Creo que la capacidad de movilización y de ordenar al Movimiento Obrero es un gran capital que tiene el sector peronista de nuestro país. Pero sí creo, también, que no hay que dejarse entusiasmar o engañarse por la capacidad de movilización. Llenar plazas no significa ganar votos ni llenar las urnas. Y además creo que todavía el gobierno de Milei goza de una legitimidad y de un apoyo mayoritario.

En el 2001 había una marcha que planteaba “piquete y cacerola, la marcha es una sola”. ¿Sentís que lo de ayer trascendió a la CGT y que no eran solamente personas afiliadas a los sindicatos que integran a la confederación sino distintos representantes de la sociedad civil?

Había muchísima gente de todos los sectores y había muchísima gente de modo particular, es decir, no encolumnada necesariamente con un sindicato.

Pero acá no hay que dejarse engañar por un par de cuestiones. Primero, tener como columna vertebral el aparato sindical, no fue y no es hoy, mal que nos pese, garantía de tener a esos representados bajo el sindicato como simpatizantes de nuestro modelo político.

Entonces, por un lado, quiero resaltar esta presencia de sectores individuales y resaltar la presencia de una gran cantidad de sindicatos, pero no significa esto que tenga una capacidad de transformarse en poder, al menos hoy. Y lo resalto porque me parece que lo que ha pasado es que hay una crisis de representatividad, no sólo de los partidos políticos hacia el electorado, no sólo del peronismo hacia lo que históricamente ha sido el campo popular, sino también de los sindicatos hacia sus propios afiliados.

Y no es nada infrecuente que, aunque uno se haya cruzado ayer con columnas de grandes sindicatos, y no voy a mencionar a ninguno en particular porque todos estaban presentes y todos llevaron gente, movilizaron y participaron, pero cuando uno habla con representantes de esos oficios, se encuentra con que ya no hay ese peronismo natural o espontáneo que se daba en aquel que era un obrero sindicalizado.

Entonces, hay una gran heterogeneidad en este campo y eso dificulta las cosas, porque no sabemos si está en el obrero sindicalizado, en el obrero que paga impuesto a las ganancias, en los pobres, en la clase media-baja. Al parecer hay un puchito en cada lugar, se ha atomizado la representatividad.

No es anormal o no es infrecuente encontrarse en sectores del peronismo profesional, exigente de clase media-alta, por lo cual ya no podemos arrobar toda una clase social o todo un sector a un partido político o un espacio de la política. La atomización es muy grande y en los sectores pobres ha penetrado muchísimo la idea de que hay que egresar del Estado, la idea de que hay que pasarse al sector privado para dejar de ser pobre, como un recetario ideal que te va a sacar de la pobreza.

¿Estuviste ayer?

Sí, estuve mirando y recorriendo en la periferia para ver cuál es el movimiento. Siempre enero es mucho más tranquilo, pero sigue habiendo movimiento en los trenes, en los colectivos, sigo mirando la relación con los comercios. Han habido pequeños cambios, ha habido cambios con el fiado, es decir, ya no se pone el precio en la libreta del fiado, se pone el producto específico con la marca y la cantidad de gramos, porque no se sabe a qué precio va a estar la semana siguiente.

Yo creo que esa relación con la economía, con el dinero y esta inflación tan alta que hay, que viene desde hace rato y que se ha duplicado en los últimos meses, va a tener lo que los economistas llaman una inercia, que ya se está viendo, porque haber tenido durante tanto tiempo sostenidamente una inflación tan alta, hace que cualquiera que presupueste lo que sea, desde el almacenero más pequeño hasta el arquitecto dueño de una firma internacional, pase los precios pensando y considerando esa inflación. Así que yo creo que la inflación va a sostenerse a este nivel y eso quizás genere un desgaste de la relación con el gobierno.

Pero por ahora, y lo que me interesa quizás resaltar, la bala que más entró y la bala que sigue firme, en especial en los sectores pobres que han que ha penetrado esta identidad, que ha penetrado este voto que ha surgido desde los barrios más pobres, me parece que tiene que prestarse la atención, porque son quizás los que el peronismo les hablaba diciéndoles que son los que necesitan más Estado, son quizás los que a simple vista necesitan más Estado, pero resulta que no lo quieren.

Ahora, ¿eso significa que no quieren nada de la política? ¿O que quieran lo que quiere Milei que es simplemente ajuste y después no hay plan económico? No, significa que quieren decisiones políticas de carácter jurídico, fiscal, laboral o como se le quiera llamar, para que el mérito propio, para que el esfuerzo propio sea valedero, para que valga la pena. No significa que quieran Estado, no significa que quieran lo público, por el contrario, se valora más el poder pagar, no se falta el trabajo para ir a instituciones públicas, yo creo que hay un cambio enorme en esos sectores, que no demandan Estado, pero sí políticas que les faciliten la vida y ahí yo creo que va a estar, quizás, la gran debilidad de Milei.

En esa recorrida que hiciste, ¿notaste que aparte de quienes votaron por Milei podían estar simpatizando o participando de la marcha de ayer?

No, no lo creo para nada. Todavía no creo que haya pasado eso. Creo que el periodo de luna de miel sigue estando. Creo que es un presidente legítimo.

Sí creo que aun cuando esto empiece a suceder, porque es probable que el enfriamiento económico que Milei quiere generar, quizás si le damos el changüí de buena leche con esa ilusión o con esa fantasía de que ante un ajuste fiscal extremo, el desarrollo del capitalismo es una cosa inminente y de repente vamos a hacer potencia. No solo algunos creemos que no va a ocurrir porque no van a estar las decisiones tomadas para que eso ocurra, sino que el enfriamiento de la economía y el efecto de la inflación con recesión, que es un cúmulo maldito que prácticamente solo ocurre en Argentina, puede llegar a generar un grado alto de conflictividad social y ahí va a empezar a decaer.

Pero qué pasa y cuál es la rareza o lo infrecuente o anormal en esta gestión. Bueno, la pérdida de estabilidad es un peligro para alguien que es estable. La pérdida de cordura es un peligro para alguien que se supone cuerdo y el aumento de conflictividad social es un problema para un gobernante que basa sus decisiones políticas en consideración a los conflictos de intereses que van surgiendo en la sociedad. Y no es el caso de Javier Milei, por lo cual yo me pregunto, ¿cuáles van a ser las balas que le entran a Milei? Ya que no considera el humor social o la democracia o las manifestaciones como algo legítimo.

Se aboga, y esto se vio ayer claramente con el mensaje que salió a dar en el video que sacó en redes sociales, esta posición de neutralidad o de visión neutral de los problemas, y el partido peronista o el partido opositor no es neutral, sino que sus intereses partidarios están manchados, por lo cual la visión de los problemas no es honesta o no es sensata.

Entonces, en esa visión mezclada con el mesianismo personal del presidente, me parece que la conflictividad social quizás también le sea impermeable. Y acá es donde uno se pregunta hasta dónde la política que lo está acompañando y le va allanando el camino lo va a seguir acompañando. Porque no todo el arco político es impermeable a un modo social. La mayoría tiene un poco más de consideración, así sea por conveniencia, pero en esto radica la gran rareza de Milei.

