Efecto Milei: el peronismo fortalece su rol opositor, se endurece y sella la unidad

El avance de Javier Milei sobre el Congreso no sorprende al peronismo. “Desde el momento en el que nos mandó a mirar su discurso de asunción por la televisión, sabíamos que iba a querer cerrarlo”, dice un senador que por estas horas discute de manera interna sobre hasta dónde el rol de Unión por la Patria se tiene que endurecer cuando apenas pasaron tres semanas de la asunción presidencial. Lo cierto es que el efecto Milei ya se siente y consigue que este sector no solo se tonifique como espacio opositor, sino que también logre mantenerse unido después de la derrota. El líder libertario lo hizo: “Nos obliga y nos hace fácil estar juntos”, admiten.

Los dirigentes están más activos de lo que ellos mismos preveían para esta fecha. “Rechacenló, junten los votos, hagan lo que tengan que hacer y rechacenló”, dice Cristina Kirchner en privado sobre el decreto de necesidad y urgencia Nº 70. Sergio Massa también está atento a los movimientos de un Congreso al que Milei puso en el ring y es uno de los pocos que escucharon la idea de auto convocar al Senado aduciendo gravedad institucional y la avaló. Otros dirigentes creen que hay que esperar y dejar correr los tiempos parlamentarios. El sindicalismo, que era mirado con desconfianza por un sector interno, cumplió y anunció el primer paro, mientras los gobernadores tampoco se quedan quietos y buscan resistir ante la amenaza del “no hay plata”.

Con el pase al balotaje y el apoyo del macrismo a Milei, Unión por la Patria se convirtió en el opositor natural, pero necesitaba revalidar el título durante la gestión, algo que creen que ya consiguieron y que esto los favorecerá al momento de regresar a la pelea electoral. Cuando miran a los principales socios de Juntos por el Cambio describen que la sociedad los ve como aliados del líder libertario: hay parte del PRO se sumó al Gobierno y un radicalismo que no se termina de oponer e incluso se muestra dispuesto a acompañar algunas de sus iniciativas al criticar solo los modos del Presidente.

Lograron, además, mantenerse unidos y que los reproches por la derrota no lleguen a desintegrar la alianza creada en 2019. No fue difícil, no solo por Milei, sino porque la mayoría de sus dirigentes sintetizan en el nombre de Alberto Fernández las principales quejas. Sirve también para lavar sus propias responsabilidades. Las voces que miran hacia otro lugar son aisladas y quedan marginadas. Como ejemplo, un importante dirigente le puso nombre a un trío que avanza más allá del expresidente en los reproches. “Las tres flores de la costa”, fue como bautizó a Guillermo Moreno, Juan Grabois y Aníbal Fernández, quienes apuntan a distintos dirigentes del peronismo.

Ahora la discusión interna es sobre cuánto se endurecen y cuándo. El artículo uno de la ley ómnibus que envió el jefe de Estado al Congreso pidiendo que se le delegue el poder legislativo hizo que algunos quieran acelerar los tiempos de un peronismo que apenas comienza a desenfundar las armas ante el DNU. “Si no creemos que Milei pretenda arrogarse todo el poder es de extrema gravedad institucional, ya no entiendo nada. La discusión política vale siempre que sea dentro de las instituciones, pero cuando el Presidente quiere borrarlas, tenemos que estar”, dice uno de los que plantean comenzar a posicionarse con mayor dureza. Sin embargo, como partido, por ahora eligieron la versión moderada. El comunicado que lanzaron diputados y senadores fue parte de esta interpretación. Hablaron de la importancia de estar unidos, que el DNU avasalla atribuciones el Congreso y que la ley ómnibus pretende darle poderes al Presidente, algo que es inconstitucional.

Mientras tanto, saben que desde el Poder Ejecutivo tientan a algunos gobernadores peronistas con restablecer el impuesto a las ganancias. “Ningún diputado y senador nuestro va a levantar la mano para aprobarlo”, adelantan. Miran con desconfianza a dos jefes provinciales, pero aseguran que, si la discusión llega al recinto, no prestarán sus manos. En los últimos días dos gobernadores se llevaron todos los créditos: Axel Kicillof, quien aceptó ser el principal contrincante de Milei, y Ricardo Quintela, quien logró que la Corte Suprema acepte estudiar la denuncia contra el DNU.

Si se ponen de acuerdo con los jefes provinciales de otras fuerzas, pueden lograr que se coparticipe el impuesto al cheque. Y, en caso de vetarlo, insistir en el Congreso. Si quieren, los números están. Pero un peronista desconfía de los radicales: “Milei los maltrata, Macri los maltrata. Se la pasan en los pasillos hablando de que les parece un horror lo que hace Milei, pero después le dan los votos”, dice.