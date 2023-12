Milei despidió 2023 sin cambiar el tono: "Estamos frente a una situación de emergencia nacional"

Para este sábado por la noche, el presidente Javier Milei brindó un mensaje de "Fin de Año" en el cual defendió las medidas que pretende aplicar el Gobierno a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía y la Ley Ómnibus., Una vez más, ratificó que el país se encuentra "ante la peor herencia de la historia" e instó a los legisladores a aprobar las reformas remitidas al Parlamento.

En principio la transmisión iba a realizarse por cadena nacional, pero en las últimas horas de la tarde se anunció que la comunicación sería por otra vía.

La alocución del Presidente fue esperada con expectativa, en un contexto de incertidumbre tras las primeras medidas de "shock" que puso en marcha el Gobierno para desregular la economía y reformar el Estado.

El jefe de Estado insistió en la "herencia económica" de la gestión anterior y defendió el paquete de reformas que el oficialismo envió al Congreso.

Javier Milei leyó su mensaje de fin de año. Foto: Captura de video (Youtube)

En el discurso de fin de año, el Presidente volvió a adoptar un tono severo e incluso alertó por una "catástrofe social de proporciones bíblicas" en caso de que el programa de gobierno de La Libertad Avanza fuera obstruido.

A su vez, el mandatario instó a los legisladores a aceptar el proyecto que envió al Congreso y señaló que tiene "la convicción de que será aprobado". Al respecto, indicó que los diputados y senadores tienen dos opciones: "rechazar y seguir con el modelo anterior, o aceptar el proyecto para realizar un cambio profundo".

De igual modo, Milei envió a un aviso a algunos sectores al expresar que "depende de los legisladores, los sindicalistas y los dirigentes sociales ser la solución o parte del problema".

A través de un mensaje grabado, y emitido por cadena nacional, Milei insistió en remarcar que "el problema heredado es demasiado profundo y condena a la mitad de los argentinos a la pobreza".

"A algunos les ha llamado la atención de la cantidad y la celeridad de medidas que hemos tomado. Lo cierto es que fueron necesarias para morigerar los efectos de la peor herencia de la historia", agregó.

El kirchnerismo compara a Milei con Napoleón y retruca la acusación de coimas: "Seguramente él las está ofreciendo"

"Estos son los primeros pasos para dar vuelta la página y dejar atrás, de una vez y para siempre, el modelo económico de la casta, que hunde a los argentinos en la miseria desde hace más de 100 años. El cambio de raíz respecto a este modelo empobrecedor es un compromiso innegociable que asumí con todos los argentinos", continuó Milei.

"Estamos ante una situación de emergencia nacional que requiere que actuemos de forma inmediata y contundente, con la mayor cantidad de instrumentos posibles, que exceden ampliamente los recursos que hemos usado en estas primeras semanas. A menos que hagamos lo necesario ahora, nos dirigimos a una catástrofe económica de una magnitud desconocida para cualquier argentino vivo", advirtió el Presidente.

Milei insistió en que el 2024 "será duro", pero aclaró que "siempre dije que prefería decir una verdad incómoda a una mentira confortable".

En el tramo final de su alocución, el jefe de Estado deseó "un feliz año para todos los argentinos", y dejó entrever su esperanza para que "podamos dar vuelta un siglo de fracasos. Que Dios bendiga al pueblo argentino y que las fuerzas del cielo nos acompañen".

La falta de interlocutores del Gobierno de Milei genera roces y desconcierto con Juntos por el Cambio

Principales frases del discurso de fin de año de Javier Milei

- "A poco de comenzar los festejos de año nuevo, quiero dirigirme a todos los argentinos para extenderles mi saludo y compartirles un breve mensaje".

- "Mañana se cumplirán las tres primeras semanas desde que asumimos la conducción de la Nación".

- "Desde el 10 de diciembre, hemos diseñado un plan de shock de estabilización, hemos achicado el Estado, hemos implementado una nueva doctrina del orden público y hemos impulsado más de 500 reformas"

- "A algunos les ha llamado la atención la cantidad y celeridad de las medidas que hemos adoptado".

- "Lo cierto es que fueron necesarias para intentar morigerar los efectos de la peor herencia de la historia"

- "Estos son los primeros pasos para dar vuelta la página y dejar atrás de una vez y para siempre el modelo económico de la casta, que hunde a los argentinos en la miseria desde hace más de 100 años".

Miguel Pichetto cuestionó el DNU de Milei y advirtió: “Poner al Congreso de rodillas va tener un efecto negativo"

- "Estamos frente a una situación de emergencia nacional que requiere que actuemos de forma inmediata y contundente".

- "Quiero ser claro en esto: a menos que hagamos lo necesario ahora, nos dirigimos a una catástrofe económica de una magnitud desconocida para cualquier argentino vivo".

- "Por eso hemos enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley que bien puede determinar el destino de nuestra patria, con la convicción de que se aprobará en las próximas semanas".

- "La hemos llamado 'Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', en alusión a Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual de nuestra primera Constitución".

- "Esta ley brinda al Ejecutivo las facultades necesarias para actuar frente a esta situación de emergencia, evitar la catástrofe económica, además de impulsar reformas profundas en materia comercial, impositiva, productiva, social, de seguridad, educativa y en todos los órdenes del Gobierno".

- "El espíritu de la ley [Ómnibus] es volver a ser un país libre, con un Estado limitado que actúa en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos".

- "Un país donde se respeta el orden público, un país donde la política no se sirve de la ciudadanía, sino que está al servicio de ella. Donde cada uno es libre de trabajar, producir, emplear, comerciar, importar y exportar como considere mejor, no como le dicta un burócrata desde una oficina gubernamental".

- "¿Quién puede preferir el país devastado de hoy por sobre el país próspero que proponemos nosotros?".

- "En pocas semanas, cuando llegue la hora de la verdad, los diputados y senadores de la Nación se van a encontrar ante dos opciones: podrán rechazar la ley y continuar con el modelo que durante 100 años nos ha empobrecido; o podrán aprobar la ley para hacer un cambio profundo y abrazar nuevamente las ideas de la libertad".

Mariano Cúneo Libarona: “Lo necesario y urgente ahora, lo más opinable pasa a la Ley Ómnibus”

- "A lo largo del último años, he entablado con los argentinos un código de honor: es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. A pesar de que no les prometí un camino repleto de rosas, sino uno de esfuerzo y sacrificio, la gran mayoría de los argentinos me correspondieron con su voto".

- "Voy a insistir con una verdad dura que he dicho muchas veces: debido a las irresponsables decisiones adoptadas por los últimos gobiernos, el próximo año será duro para todos nosotros".

- "Pero la otra certeza que tengo es que si nuestro programa es obstruido por los mismos de siempre que no quieren que nada cambie, no tendremos los instrumentos para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe social de proporciones bíblicas".

- "También depende de los argentinos de bien que ven que estamos frente a un punto de inflexión de nuestra historia y tienen fe en que como nación vamos a poder salir adelante".

- "Por eso invito a todos los argentinos de bien a que le reclamen a sus representantes la aprobación de esta ley, la patria lo necesita".

- "Si todos los actores políticos, sociales, sindicales y empresariales del país comprenden el momento histórico que estamos viviendo y apoyan nuestro programa, estoy seguro de que habrá luz al final del camino".

- "En esencia, nuestras reformas implicarían niveles de libertad económica que en un lapso de 45 años nos permitiría aspirar a multiplicar por 10 veces nuestro PBI per cápita, alcanzando niveles similares a los de Irlanda, que hoy mismo se encuentra 50% por encima del de Estados Unidos".

- "Para finalizar, quiero una vez más desearle a todos los argentinos un feliz año. Espero que puedan pasarlo en compañía de su familia y sus seres queridos. Este puede ser el año en que demos vuelta un siglo de fracasos. Este puede ser el año en el que dejemos atrás el modelo colectivista que nos hizo pobres".

- "Mi deseo para este nuevo año es que la dirigencia política abandone sus anteojeras ideológicas e intereses personales y esté a la altura de las circunstancias, para poder avanzar rápidamente en los cambios que el país necesita".

- "Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias".

CA/HB