En medio de las discusiones por las medidas que quiere implementar el presidente Javier a Milei, los senadores José Mayans y Mariano Recalde lanzaron duras acusaciones por las formas del libertario y respondieron su reciente acusación de coimas en el Congreso, algo que ya había manifestado en una entrevista televisiva.

El formoseño, que preside la bancada peronista en el Senado, comparó al jefe de estado con Napoleón, mientras que el ex presidente de Aerolíneas Argentinas retrucó la acusación de coimas: "Seguramente él las está ofreciendo", disparó.

En diálogo con El Fin de la Metáfora por Radio Con Vos, Recalde aclaró que Milei todavía no presentó el DNU para que se trate en el Congreso y que si el plazo correspondiente se vence, puede tratarse, de todas formas. "Vencido el plazo de diez días, las cámaras lo pueden tratar directamente sin necesidad de dictamen"; explicó. "El 23 de enero las cámaras están habilitadas para tratar el DNU", detalló.

"Esperemos que la UCR, los partidos provinciales, los senadores peronistas den quórum y voten el rechazo al DNU, que no sean cómplices de esas coimas de las que habla Milei que seguramente las está ofreciendo y se las están pidiendo", acusó.

Por otro lado, se refirió a las comisiones que se crearon para su análisis. Este viernes, la vicepresidenta Victoria Villarruel designó a los ocho legisladores encargados de analizar el mega DNU en la Cámara baja: Juan Carlos Pagotto; Víctor Zimmermann; Luis Juez; Juan Carlos Romero; Carlos Espinola; Anabel Fernández Sagasti; Mariano Recalde; y María Teresa González. De los ocho, uno es del oficialismo, tres de lo que fue Juntos por el Cambio, un peronista no kirchnerista y tres de Unión por la Patria.

"Hicieron una sesión donde juntaron a todo lo que pudieron en la que definieron arbitrariamente y sin respetar la Ley. Dijeron 'somos mayoría, las comisiones se integran de esta manera'", criticó Recalde.

Mariano Cúneo Libarona: “Lo necesario y urgente ahora, lo más opinable pasa a la Ley Ómnibus”



Mayans, sin tapujos contra Milei y sus anuncios: "Es un golpe de estado"

"Nunca vi una cosa así. A los parlamentarios, les dicen siéntense en sus bancas para escuchar discurso del Presidente que lo va a ir a dar afuera, los va a insultar un poco a ustedes y no la va a considerar ni siquiera a la vicepresidenta que está ahí adentro. No sé quién se cree que es, Napoleón, que se sacó la corona y se la puso a sí mismo", sostuvo Mayans este sábado en diálogo con Radio 10.

Crítico contra el decreto que el mandatario anunció por cadena nacional hace una semana, agregó: "El DNU que envía está viciado de nulidad porque es para usar en casos excepcionales. Prácticamente, toma la suma del poder público", afirmó el presidente de la bancada peronista en el Senado.

El DNU presentado por Milei contiene 366 artículos en los que deroga normativas como la Ley de Alquileres y la Ley de Abastecimiento. También libera el precio de las prepagas y habilita la privatización de empresas estatales, entre otros puntos que ya empezaron a regir a partir del viernes.

A esto se suma el proyecto de Ley Ómnibus, ante lo que Mayans señaló: "Aparte del atropello, que es tan grande, empeora con un proyecto ómnibus pensado por Sturzenegger, el equipo de Macri y Caputo, dicen que no hay plata ¿para quién no hay plata? La recaudación se sigue teniendo".

"Es un tipo que no entiende absolutamente nada y se la da del gran iluminado. Le estamos viendo los hilos atrás a Macri", afirmó el legislador.

En otro pasaje, se refirió a la supuesta influencia del ex presidente Mauricio Macri: "Pide todos los poderes el señor este hasta 2025, autoprorrogable. Es un golpe de Estado lo que está haciendo Milei. Están todos locos estos tipos, está a cargo de un avión, atrás está Macri, Sturzenegger y Caputo y le dicen: 'Tocá ese botón, probá con aquel botón', imaginen cómo estamos los argentinos".

Milei celebró un nuevo guiño de Elon Musk y arremetió contra "la casta delincuente que busca coimas"

"Lo quiero escuchar a Pichetto, a toda esta gente de Cambiemos que hablaban de la institucionalidad, de la democracia, del respeto por la independencia de los poderes", pidió Mayans. También se refirió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Estamos funcionando con un Consejo de la Magistratura que está funcionando con una ley que está derogada, una ley muerta. Una Corte que interpreta que también tiene funciones legislativas, deroga una ley que no le gusta y pone en vigencia otra ley. Es un gobierno de facto, realmente".

"Todo lo que nace mal, termina mal. Están haciendo un desastre jurídico. Esto va a terminar con un problema social desastroso", advirtió Mayans.

Por último, destacó: "Quiero ver cómo funcionan las comisiones en Diputados, quiero ver cómo actúan con respecto a la venta de las empresas del Estado, la entrega de Aerolíneas, la entrega de YPF. No sé, después les toca entregar las Malvinas, el Mar argentino. Hay un grupo de 20 empresarios del club 'Nunca pierden', que quieren acumular tanta plata que no van a gastar en su perra vida". "Es un desastre esto, no puede terminar bien", concluyó.

RB / Gi