Actividades gratuitas en Muntref: la historia del cine de mafia en Argentina y la exhibición “Juguemos en el mundo”

Un recorrido por la historia del cine de mafia en Argentina, y por la red de relaciones por la que circuló el poder en diversos contextos, a partir de ocho directores, precursores locales del género, tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a las 15:45 en MUNTREF Museo de la Inmigración, a cargo de la investigadora María Soledad Balsas. El acceso es gratuito y sin inscripción.

La charla Precursores del cine de mafia en la Argentina (1916-1983) se centrará en los precursores del cine Mario Gallo y Alberto Traversa, directores de La maffia en el Rosario (1916) y La mano negra (1923).

Continuará con otros tres directores y sus películas hechas en 1933, En las garras de la mafia y El secuestro del Dr. Favelukes de Alberto Garignani, Bajo las garras de la mafia de Ugo Anselmi y Asesinos de José G. Silva. Termina con Leopoldo Torre Nilsson con La maffia (1972); Hugo Moser, La flor de la mafia (1974) y Alejandro Doria, Los años infames (1975) y Contragolpe (1979).

Entre los temas principales se abordará el binomio mafia = italianidad, cinematografización de la noticia sobre el delito, imaginación importada de la mafia, la imposibilidad de articular un discurso audiovisual propio, la censura en democracia, la presencia de la mujer no solo como víctima sino también como cómplice. Ficción dictadura-censura y democracia-libertad de expresión.

El 27 de septiembre y el 4 de octubre continuarán las actividades especiales de conversatorios y un taller de narración colectiva en MUNTREF abiertas a toda la comunidad.

Juguemos en el mundo

Let's Play / Juguemos en el mundo, en el marco de Bienalsur en Muntref Hotel de Inmigrantes invita a una muestra lúdica en la que el visitante niño o adulto, puede “jugar” con las obras de artistas como Marta Minujín, Liliana Porter, Ana Tiscornia, Carlos Amorales, Michelangelo Pistoletto, Pierre Ardouvin, entre otros. De miércoles a domingos de 11 a 18 en Avenida Antártida Argentina s/n, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todo a la vez y en un mismo lugar: Identificar objetivos, formular estrategias, disponer de humor, imaginación, creatividad; ser capaz de elegir una dirección, también de desorientarse y reorientarse, de asumir roles, de identificarse (o no); de apelar a los sentidos, a la performatividad; estar dispuesto a seguir las reglas (o no), a pensar, reconsiderar, armar, desarmar y volver a construir.

