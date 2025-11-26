Raúl Lacaze: “Tener un empleado formal implica un alto costo para el empleador, y eso hay que revisarlo”

En diálogo con Canal E, Raúl Lacaze, máster en Sociología y Relaciones Laborales, evaluó los cambios previstos en la reforma laboral y su impacto en el empleo pyme.

Modernización como respuesta a un mercado laboral desactualizado

Lacaze sostuvo que la reforma laboral tiene un objetivo claro: facilitar la creación de empleo privado, especialmente en pequeñas y medianas empresas. Afirmó que el país opera con normativas “antiguas” que ya no se ajustan al avance tecnológico ni a las dinámicas del mercado. En ese sentido, señaló: “La modernización laboral pareciera que es una necesidad dada por el propio escenario de avance tecnológico”.

Recordó que las pymes representan el 70% del empleo en Argentina, pero muchas quedan fuera de competencia debido a los altos costos y a los riesgos derivados de litigios: “Las regulaciones actuales llevan muchas veces a conflictos, los famosos juicios, y esto hace que muchas pymes salgan de la posibilidad de competir”. Para él, actualizar la normativa permitiría reducir la informalidad, que supera el 40%, y brindar más protección a los trabajadores: “La intención es generar más formalidad y que quienes trabajan estén mejor cubiertos frente a los beneficios”.

Sindicalismo, costos laborales y una reforma que debe ser integral

Lacaze analizó también la reacción sindical y aseguró que, puertas adentro, los gremios reconocen la necesidad de cambios: “La gran mayoría reconoce que hay una necesidad de modernización y de cambio”. Sin embargo, admitió que persisten temores respecto de perder derechos adquiridos. Para el especialista, existe un problema adicional: los sindicatos representan cada vez a menos trabajadores debido al crecimiento de la informalidad.

Por eso, insistió en que la modernización debe buscar un equilibrio entre intereses: “Tiene que haber un bien común superador de los intereses individuales”. Además, remarcó que las pymes son las únicas con capacidad de generar empleo masivo, ya que “las grandes empresas se automatizan más rápido”. Pero advirtió que, sin cambios, las pymes tendrán dificultades para contratar: “Si no cambiamos un poco las condiciones, les va a ser muy difícil adoptar una tendencia a la empleabilidad”.

Consultado sobre la estructura del costo laboral, Lacaze destacó la necesidad de revisar aportes y contribuciones: “Tener un empleado formal implica un alto costo para el empleador, y eso hay que revisarlo”. Planteó que la reforma laboral debe complementarse con una reforma tributaria, ya que abordar solo un aspecto sería insuficiente: “Es importante mirar todas las variables que involucran la relación laboral”.

Incluso mencionó la necesidad de revisar el funcionamiento de las ART, cuyo cumplimiento desigual genera litigios y mayores costos para las empresas. Según Lacaze, avanzar en una reforma integral permitiría que las compañías tengan “más predisposición a regularizar trabajadores” si los costos se vuelven razonables.

