El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la prioridad absoluta para reabrir las sedes diplomáticas con Estados Unidos es garantizar la asistencia consular a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según el funcionario, el restablecimiento de las misiones busca proteger la integridad del exmandatario y su esposa, quienes permanecen bajo custodia en Nueva York tras ser capturados en una operación militar el pasado 3 de enero.

Durante una conferencia de prensa, Cabello sostuvo que la ausencia de personal oficial en Washington deja al matrimonio sin el respaldo necesario para enfrentar el proceso judicial por delitos de narcoterrorismo. Remarcó que, hasta el momento, la pareja solo cuenta con asistencia legal privada, por lo que la apertura de las misiones permitiría que el Estado venezolano supervise directamente su estado de salud y sus condiciones de detención en suelo norteamericano.

El dirigente confirmó además que ya se puso en marcha un "proceso exploratorio" que incluye la presencia de una delegación del Departamento de Estado en Caracas. Explicó que este equipo realiza actualmente evaluaciones técnicas y logísticas para la vuelta de los funcionarios, mientras que Venezuela enviará una comitiva similar a territorio estadounidense en los próximos días para iniciar los preparativos de retorno.

La revelación de Trump

Esta maniobra diplomática puso fin a un vacío de siete años, iniciado cuando el propio Maduro rompió relaciones bilaterales en 2019 y ordenó el retiro de todo el personal. Desde aquel entonces, la Casa Blanca gestionó sus vínculos con el país caribeño a través de una oficina especial situada en la embajada de Bogotá, un esquema que ahora ambas partes intentan desarmar para facilitar una comunicación directa tras el arresto de Maduro.

Por último, Cabello subrayó que contar con representación en Washington es un paso clave de cara a la próxima declaración de Maduro y Flores ante la Justicia, pautada para el 17 de marzo. El ministro vinculó directamente el éxito de estas negociaciones con la capacidad del Gobierno venezolano para “velar por sus líderes en el exterior”, en lo que calificó como una necesidad imperativa para retomar el diálogo bilateral.

Nicolás Maduro, luego de ser detenido

El antecedente: una captura con saldo trágico

El operativo militar de los Estados Unidos en Caracas, ejecutado hace pocos días, dejó un saldo de 100 personas fallecidas y decenas de heridos, según Diosdado Cabello, quien calificó el ataque como "terrible". La incursión estuvo a cargo de la Delta Force, que lideró el combate en territorio venezolano y logró el objetivo de capturar a la cúpula del Gobierno.

Cabello aseguró, además, que durante la maniobra de detención, tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores sufrieron lesiones en la cabeza. En esta línea, manifestó que la pareja se golpeó contra el marco de una puerta de acero mientras buscaban refugio dentro del recinto. Tras el impacto, los efectivos militares les brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlos fuera del país.

En el plano político, Delcy Rodríguez asumió la conducción de Venezuela y mantuvo en sus cargos a figuras centrales como el propio Cabello y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La nueva líder enfrenta un escenario de extrema tensión, presionada por las amenazas de Trump de imponerle "un precio muy alto" si no coopera con Washington. Rodríguez busca ahora un equilibrio frágil para sostener la estructura del chavismo y reorganizar el poder interno ante la ausencia definitiva de Maduro.

