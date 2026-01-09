Walter Molina: “Diosdado Cabello es el principal obstáculo en Venezuela”

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Walter Molina, politólogo y escritor venezolano, señaló que la ausencia de respuesta militar al operativo en Venezuela evidenció fracturas internas en el chavismo y una entrega pactada desde sectores del propio régimen. A casi una semana de los hechos, advirtió que la transición a la democracia siguen condicionada por figuras como Diosdado Cabello, el ministro del Interior y Justicia, a quien calificó como "un obstáculo".

Walter Molina es un politólogo, analista político y escritor venezolano. Se desempeña como miembro del equipo de redacción y colaborador del portal de noticias La Gran Aldea. Recientemente ha calificado la detención de Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas como un descabezamiento de una narcotiranía y un punto de inflexión necesario para la libertad de Venezuela.

Nos gustaría hacer una especie de síntesis de si realmente las sospechas respecto de que la no respuesta militar al ataque norteamericano en Caracas es porque contó con la colaboración del propio régimen chavista, que entregaron a Maduro, o no. ¿Se trata o se trató de una operación pactada previamente entre las actuales autoridades del régimen chavista con el gobierno norteamericano? ¿Cuál es su balance de lo sucedido ya casi a una semana de comenzados los hechos?

Hay un grupo del régimen chavista que sigue ahí, que en este momento yo diría más que tener el poder lo está administrando. Por supuesto que lo entregaron. Se trata de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez. Creo que esto está muy claro. Por lo tanto, dentro de la nomenclatura chavista, la que queda en este momento en Venezuela, debe haber unas tensiones importantes. Pero además, lo que ocurrió el pasado sábado demuestra que todo ese cacareo de la Fuerza Armada Nacional chavista revolucionaria, apoyada por Irán y Rusia, era solo eso: era cacareo, era mentira. No pudieron hacer nada con esta operación de Estados Unidos, que se llevó a su supuesto comandante en jefe y que bombardeó zonas militares. La única respuesta que tuvieron fue lo único que han hecho durante estos 26 años, que es seguir atemporizando, que es seguir presionando a la población venezolana, que está, por supuesto, desarmada.

Ahora vemos una absoluta sumisión de Delcy Rodríguez y del régimen en general, porque seguramente hay muchos elementos que van a ser un obstáculo para todo este proceso, como el caso de Diosdado Cabello, pero hay una absoluta sumisión. Ya entregaron todos los barriles de petróleo que tenían almacenados, que no habían podido mover producto de todo esto que está ocurriendo con los tanqueros en el mar Caribe. También han accedido, más en palabras que en acción, a liberar a presos políticos. Digo más en palabras porque esto se anunció hace prácticamente 24 horas, pero a esta hora los últimos reportes que tenemos son de 11 rehenes que fueron liberados, 6 de ellos españoles, el resto venezolanos. Estamos esperando que haya una liberación no solo de un buen número, como dijo Jorge Rodríguez, sino de los 1.000 presos políticos que hay hoy en Venezuela, el cierre de los centros de tortura y el desmantelamiento en general del aparato de terror, del terrorismo de Estado en Venezuela, para poder hablar ahora sí de una transición a la democracia. Como tú bien sabés, no sabemos con exactitud cuánto tiempo pueden durar las transiciones mientras ocurren.

Permítame, a la distancia, plantear una contradicción. Por un lado, las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen ninguna capacidad de respuesta. Por el otro, son el poder que hace que no se pueda cambiar el Gobierno. Hay algo aquí que no cierra, porque si son tan impotentes no serían luego potentes para manejar la seguridad interior. Me genera la sospecha de que no usaron ninguna forma de respuesta al ataque norteamericano porque estaba pactado con los norteamericanos y, al mismo tiempo, si hubieran sido impotentes, ¿cómo sigue el mismo ministro de Defensa después de 13 años?

Puede ser una contradicción. Sin embargo, fueron impotentes ante una potencia militar. Por eso te mencionaba ese cacareo de “tenemos ayuda de Rusia, de Irán”, lo cual se demostró que no era así. Lo que no han sido impotentes, por supuesto, es contra estudiantes cuyas armas son escudos de cartón y piedras. No lo sé porque protesté desde mis 15 años hasta que tuve que emigrar del país. Contra nosotros eran terribles.

Una cosa es no tener la capacidad de respuesta contra una potencia extranjera y otra es para reprimir civiles. En todos lados las fuerzas de seguridad, si tienen las armas, son potentes. Si son tan impotentes, ¿por qué Estados Unidos no directamente las saca del poder como hizo en Panamá?

Porque Venezuela es un país, no en su sociedad, porque su sociedad está muy cohesionada y unida y con un objetivo claro, pero es un país desintegrado. En las fronteras con Colombia, por ejemplo, hay zonas enteras que maneja el Ejército de Liberación Nacional (ELN), zonas enteras que manejan las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En lo que es el Arco Minero del Orinoco, que por cierto es el mayor ecocidio del mundo y poco se habla de eso, lo maneja el ELN o lo manejan cárteles brasileños. No hay zonas costeras en Venezuela donde cárteles mexicanos, cárteles colombianos y cárteles brasileños no manejen a su antojo lo que es la distribución de droga. Es de ahí de donde sale lo que es el Cártel de los Soles, que no funciona como el cártel de Sinaloa o como el cártel de Medellín, sino como algo estructurado en el Estado, que manejan los militares en unos lugares con negocios directos y en otros porque permiten, a cambio de dinero, que estos grupos narcotraficantes y narcoterroristas actúen.

Además, la Fuerza Armada no tiene la fuerza para enfrentarlos a ellos. Y por ahí es que Estados Unidos se ha planteado estabilizar al país en materia económica y, fundamentalmente, en materia de seguridad. En principio podría generar una contradicción, pero en sí mismo no lo es. No tienen la fuerza para atacar o para enfrentarse a militares extranjeros, sobre todo a la mayor potencia militar del mundo, que es Estados Unidos, pero a su vez se necesita potenciar todo eso hacia adentro para que el país pueda estabilizarse.

Es muy difícil ahora que la oposición, que María Corina Machado, que Edmundo González Urrutia, que tienen 80 o 90% de aceptación y que tienen un plan claro para reconstruir el país, lleguen y tomen el poder, porque se necesitaría que Estados Unidos esté metido militarmente ahí. Si te fijás, no hay una presencia militar de Estados Unidos en Venezuela. Esto también choca con lo que dice gran parte de quienes hoy aluden al derecho internacional, pero antes no lo hacían. No es una intervención completa. Estados Unidos no tiene militares en el terreno en Venezuela y no quiere meter militares en el terreno en Venezuela. Lo hicieron para una operación muy puntual que lograron, además, de forma, entre comillas, bastante limpia, pero no quieren mantener tropas ahí.

Lo que quieren es que los propios venezolanos vayan estabilizando el país. Y en este caso, según Estados Unidos, según la dinámica que ha planteado Marco Rubio, con la cual yo hasta cierto punto estoy bastante de acuerdo, se necesita que esa estabilización ocurra con cierta parte del mismo sistema que ha estado durante 26 años, pero bajo su tutelaje, para plantear entonces una transición a la democracia. Necesitamos que, cuando se respete la voluntad de los venezolanos, el país ya no sea un país, como te decía, en cierta medida desintegrado, donde la Fuerza Armada actúa más como una fuerza de ocupación, donde las FARC, el ELN y cárteles de otros lugares latinoamericanos actúen en el país con total impunidad.

Parece tan potente Estados Unidos y después no resulta potente para cumplir su misión. Un militar argentino nos decía que la definición de lo que sería el Cártel de los Soles son seis personas: Maduro y su mujer, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa y dos personas más. Finalmente Estados Unidos solamente logró llevarse al 33%. ¿Por qué no se llevó también a Diosdado Cabello, al ministro de Defensa y a los otros dos supuestos integrantes del Estado de lo que sería el cártel?

No es correcta esa definición. El cártel de los soles actúa como un cártel, pero no como se conoce. Es decir, es mucho más horizontal. Hay generales en Venezuela, como es típico de estas tiranías bananeras de socialistas como el chavismo. Hay 2.000 generales, hay muchísimos más generales que en Estados Unidos. Vemos que los generales no fueron nada útiles y ellos son los que tienen el control. Dependiendo de las zonas, tienen mayor o menor control. En algunas solo permiten que puedan actuar otros grupos narcoterroristas a cambio de dinero, y en otras sí tienen incidencia directa. Ahora, por supuesto que las cabezas eran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, no así Delcy y Jorge Rodríguez.

Ahora, cuando el propio Marco Rubio, el secretario de Estado, al día siguiente dio una ronda de prensa, explicó algo lógico desde el punto de vista operacional y militar. Dijo: “Es muy difícil hacer una operación en la que te lleves a cinco elementos que no estaban en el mismo lugar”. Entonces, ¿cuál es la lógica? Descabezar a esta narcotiranía, que fue lo que ocurrió, y a partir de ahí llevarlos por un camino que transite, porque por eso se llama transición a la democracia. Yo sigo creyendo que va a haber obstáculos. El principal obstáculo, sin duda alguna, es Diosdado Cabello.

Entiendo que ayer llamaron a familiares de los detenidos para decirles: “Mirá, tu papá, tu hermano, tu hija va a salir de prisión, podés ir a tal lugar donde está secuestrada”, y están ahí desde hace 24 horas. Pasaron toda la madrugada y todavía no saben. Porque además el chavismo es sádico, porque odia a los venezolanos, porque son unos criminales. A algunos les dijeron: “Vení a este lugar”, y en realidad no estaba en ese lugar. Pero eso está ocurriendo porque además hay problemas con los presos políticos, porque en Venezuela hay presos políticos dependiendo de personas. Hay presos políticos de los Maduro, hay presos políticos de Diosdado Cabello, hay presos políticos de Delcy Rodríguez. Entonces, ellos no quieren entregar a los suyos, que son muchos y que, fundamentalmente, son militares. Cabello va a ser un obstáculo. Él ya ha sido advertido por parte de los Estados Unidos. Vamos a ver si cumple esto o si sigue siendo una piedra en el camino.

Sobre si no ha funcionado Estados Unidos, a Maduro se lo llevaron hace casi una semana y ya dijeron que iban a manejar el petróleo para ayudar a la población venezolana, porque ese dinero del petróleo nunca llegó a los venezolanos en 26 años, se lo roban. Ahora dicen que lo van a administrar para que llegue a los venezolanos. Ya plantearon un proceso electoral y plantearon tres etapas de estabilización del país. Es decir, sí hay dentro de Estados Unidos una lógica de esto. Esto no implica que haya tropas permanentes en el terreno, que para la lógica de Donald Trump tiene sentido.

