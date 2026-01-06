Rafael Uzcátegui: "Se espera una purga donde Diosdado Cabello pierda poder y lo ganen los menos anti norteamericanos"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el sociólogo Rafael Uzcátegui sostuvo que, en este momento, en Venezuela prima un “acuerdo de cooperación” entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el presidente estadounidense Donald Trump. Como parte de la negociación, el activista señaló que es posible que Diosdado Cabello, una de las piezas clave del chavismo, pierda poder y que ese espacio sea ocupado por sectores “menos anti norteamericanos”.

Rafael Uzcátegui es sociólogo, activista de derechos humanos y periodista independiente venezolano. Se desempeña como codirector de la ONG Laboratorio de Paz, un centro dedicado a la reflexión estratégica sobre la democracia y la dignidad en Venezuela. Además, fue coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos entre 2015 y 2023. Es columnista en medios como TalCual, Correo del Caroní, Nueva Sociedad y forma parte del Consejo de Redacción del Periódico Anarquista El Libertario.

Diosdado Cabello salió a patrullar Caracas con un grupo armado al grito de: “Leales siempre, traidores nunca”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Cómo está viviendo en este momento el pueblo venezolano lo que está sucediendo, tanto lo que está sucediendo desde Estados Unidos como dentro del propio territorio?

En principio lo que hay que decirle a la audiencia internacional es que, por sus propias experiencias anteriores, la población venezolana ve con mucha cautela todo lo que está sucediendo y es por eso que no vemos ningún tipo de expresión pública ni a favor ni en contra del ataque de Estados Unidos en territorio venezolano. Entonces, lo que está primando es la prevención, la autoprotección.

Además, la gente entiende perfectamente que, si bien Nicolás Maduro ya no está, todo el aparato de represión, los sistemas de control, continúan operativos. El chavismo continúa manteniendo el control del territorio y es por eso que hay mucha precaución para hacer opiniones públicas, tanto en redes sociales como en manifestaciones en la calle. Entonces, lo que hay es cautela. La gente privilegia los mecanismos de autoprotección, como tener suficientes insumos en casa, en la medida de lo posible, para aguantar o para permanecer de manera segura junto con sus familiares. Lo que hay es temor, expectativa y, por supuesto, una esperanza en que las cosas pudieran mejorar en algún momento.

Eso explica por qué no hay manifestaciones en contra del gobierno. Ahora, ¿por qué no hay manifestaciones a favor del gobierno? ¿El propio gobierno no quiere alentar una situación de este tipo para no confrontar con los Estados Unidos?

La pregunta es muy interesante porque nos da elementos sobre cuál es la estrategia que tiene Delcy Rodríguez como presidenta encargada sobre lo que ha sucedido. En primer lugar, lo que hay que decir es que en su primera locución, horas después del ataque, ella misma desconvocó las movilizaciones que habían anunciado otros voceros del oficialismo para rechazar el ataque en la calle. Así que ella misma llamó a sus seguidores a mantener la calma, a mantenerse en casa, cosa que es muy curiosa según la tradición del chavismo, que necesita fotografías para renovar los rituales de adhesión por parte de sus seguidores, especialmente en un momento tan traumático como el que acabas de describir.

Pero además también ha generado mucho desconcierto dentro de sus seguidores sus palabras de diálogo y cooperación con el gobierno de Estados Unidos después de haber sufrido un ataque de esta magnitud. Estamos hablando de que, por primera vez en su historia, el territorio venezolano es bombardeado, es atacado de esta manera por un gobierno extranjero. Y además también es curioso que, a esta hora que estamos hablando, no existe una cifra oficial de heridos, de asesinados ni de daños materiales. Es decir, esa omisión es bastante curiosa y genera muchas suspicacias entre quienes tienen la teoría de que hubo un entendimiento para entregar a Nicolás Maduro y para mantenerse en el poder con el apoyo de Estados Unidos.

Los detalles de la audiencia de Nicolás Maduro: manifestaciones, pedido de tratamiento médico y una pelea a los gritos

¿Y cuál es su propia opinión respecto de esa suspicacia?

La creo absolutamente plausible, dado el comportamiento de los actores. En primer lugar, Donald Trump ha seleccionado como interlocutora privilegiada para este momento político de Venezuela a la propia Delcy Rodríguez. Tenemos información de medios internacionales de que había un proceso de negociación durante estos momentos de asedio de barcos de Estados Unidos en el mar Caribe. Y allí el oficialismo habría planteado, en diferentes momentos, varias propuestas que, en primer lugar, incluían la presencia de Nicolás Maduro dentro de territorio venezolano, fuera del poder, luego su exilio. Finalmente, algunos analistas están diciendo que la tercera propuesta sería entregarlo en aras de su supervivencia.

Además, es muy curioso, y eso lo han venido diciendo los analistas, la ausencia de fuego defensivo en el ataque y además hoy se están generando muchas preguntas sobre cómo es eso que 32 cubanos con entrenamiento militar, que independientemente de la valoración que tengamos sobre su presencia en territorio venezolano, fueron asesinados sin que ellos hayan generado ningún tipo de daño a sus agresores. Eso, en materia de confrontación de fuerzas que tienen poder de fuego de ambos lados, es bastante curioso y eso está generando algunas preguntas inquietantes. Entonces, creo que todos los elementos, con la poca información que tenemos, apuntarían a un acuerdo en donde el chavismo quisiera renovarse luego de la crisis de legitimidad tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024, con un nuevo rostro para intentar recomponerse y mantenerse en el poder el mayor tiempo posible.

Hablábamos con un analista argentino, Claudio Fantini, a quien le sorprende que, dado que Venezuela cuenta con un arsenal muy sofisticado de combate antiaéreo ruso, no hubo un solo disparo desde tierra hacia el aire. El Ejército y las Fuerzas Armadas venezolanas tienen equipamiento bastante sofisticado, con el que podrían haber destruido perfectamente todos esos helicópteros. Esas son las conjeturas que permiten suponer que hubo un acuerdo para que las Fuerzas Armadas no respondieran.

Sí, efectivamente. Además, las Fuerzas Armadas venezolanas forman parte de una caja negra, de ese secreto que prima todo alrededor del oficialismo. Sin embargo, la periodista Sebastiana Barráez, que es especialista en el área militar, informó en días recientes que la mitad, el 50% del personal militar se encontraba el 2 de enero de permiso navideño, es decir, no estaba en los cuarteles ni en una situación de alerta frente a un ataque que se había anunciado. Parece que hubo personas del entorno de Nicolás Maduro que lo convencieron de que este era un escenario improbable y es por eso que no se tomaron las medidas que en una situación como esta, desde el punto de vista militar, se debieron haber tomado.

Así que es bastante curioso lo que ha sucedido. Mientras tanto, no hayvuna versión oficial sobre lo que pasó, porque en este momento el oficialismo no está divulgando imágenes sobre el impacto de los ataques, cosa que era lo que uno hubiera pensado que se hubiera victimizado y estuviera utilizando todas esas imágenes para intentar mover la opinión pública internacional y tener algún tipo de acción política para neutralizar eso. Lo que está primando en este momento es un acuerdo de cooperación entre Delcy Rodríguez y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La ONU afirma que el ataque de EE.UU. en Venezuela "socavó un principio fundamental del derecho internacional"

¿Resulta medianamente plausible pensar que Diosdado Cabello, los Rodríguez y los distintos componentes de la cúpula del chavismo llegaron a la conclusión de que Maduro era el chivo expiatorio para entregar y que Maduro estaba lo suficientemente loco para no comprender que él tendría que haber renunciado y, por lo tanto, aceptaron con Estados Unidos que se lleven a Maduro?

Sí, algunos analistas que precisamente vienen del chavismo venían planteando que, a diferencia de los días de Hugo Chávez, lo que ha venido gobernando Venezuela es una coalición. Son diferentes sectores, y se había logrado un punto de equilibrio manteniendo a Maduro en el poder, pero que ya Maduro no proporcionaba elementos positivos a esa coalición. Más bien lo que estaba proporcionando era ruido. Se había personalizado en él toda la situación de corrupción y de represión. Hay que recordar que hay una investigación abierta por delitos contra la humanidad por la Corte Penal Internacional, que es un daño reputacional muy importante para un proyecto político como el chavismo, y esos sectores venían planteando la posibilidad de que para volver a lograr un punto de equilibrio, Maduro finalmente fuera sacrificado como el eslabón débil de esa coalición. Finalmente, eso es lo que parece que ocurrió.

La gran pregunta es el reacomodo que existe en este momento entre los diferentes sectores del oficialismo. Parece que el sector liderado por Padrino López, que es el ministro de Defensa de Venezuela, ya ha mostrado su adhesión pública a lo que está sucediendo. Y el gran signo de interrogación es sobre la opinión de Diosdado Cabello, que es el que controla todo el aparato represivo y que ha tenido una perspectiva mucho más radical. Entonces, se espera se espera una purga donde Diosdado Cabello pierda poder y lo ganen los menos anti norteamericanos en los próximos días para colocar en los puestos de dirección a personas menos radicales dentro de este acuerdo de cooperación. Habría que ver cómo se mueven al interno del oficialismo estas tensiones y si estas tensiones finalmente van a tener expresión pública o una expresión abierta.

Para confirmar esta tesis tendríamos que ver en los próximos días, en esa purga, que Diosdado Cabello pierda poder.

Efectivamente. Hay rumores que dirían que él sería una pieza a sacrificar. Incluso, hay quienes dicen que ese mensaje recurrente de Donald Trump sobre una posible segunda incursión, en caso de que no hubiera un comportamiento adecuado por parte del gobierno actual, está dirigido precisamente al sector de Diosdado Cabello. Entonces, tenemos que seguir viendo la evolución de los acontecimientos para ver cómo finalmente el oficialismo se va a comportar en los próximos días.

TV/fl