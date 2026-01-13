Cuba repatriará a los 32 militares que murieron en Venezuela y exhibirá los cuerpos para homenajearlos como héroes

Este jueves, el Gobierno de Cuba se encargará de repatriar los cuerpos de los 32 militares de su país que perdieron la vida durante la operación de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Desde la administración de la isla lanzaron un comunicado este lunes en el que indicaron que, durante la mañana del jueves, los restos de los 32 "combatientes" cubanos arribarán al aeropuerto internacional de La Habana, donde recibirán un homenaje póstumo.

Operación de Estados Unidos en Venezuela.

El Poder Ejecutivo cubanos explicó que luego los cuerpos serán trasladados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución, donde serán expuestos, permitiendo el acceso al público hasta que sean inhumados en los panteones para los Caídos por la Defensa de las diferentes provincias del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Mediante el comunicado también se mencionó que este viernes se llevará a cabo una concentración en la Tribuna Antiimperialista, una plaza que se ubica frente a la Embajada de Estados Unidos en Cuba, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer restricciones de petróleo y dólares.

Tras los ataques estadounidenses en Venezuela, el gobierno cubano confirmó la muerte de 32 militares en "acciones combativas", es decir, que perdieron la vida "tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos".

Tajante respuesta de Díaz-Canel a las amenazas de Donald Trump: "A Cuba nadie le dicta qué hacer"

La intervención de Estados Unidos en Venezuela, dejó "hasta ahora" 100 muertos, según indicó el Ministerio del Interior del país latinoamericano. En este contexto, analistas especulaban con que parte del primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado por cubanos, aunque ninguno de los gobiernos lo había confirmado.

En 2022, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU lanzó un informe en el que concluyó que la colaboración entre Cuba y Venezuela proviene del año 2006, en medio de las presidencias de Hugo Chávez y Fidel Castro, según determinaron a partir del análisis de "acuerdos escritos confidenciales".

"Agentes del Estado cubano habían instruido y asesorado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar" de Venezuela en cuanto a "algunas de sus actividades de inteligencia y contrainteligencia", se detalló en el documento que el organismo de la ONU entregó al Consejo de Derechos Humanos.

Miguel Díaz-Canel respondió a las amenazas de Donald Trump

Luego de que Donald Trump amenazara a Cuba, advirtiendo que no habría "ni una gota de petróleo ni dinero más" desde Venezuela dirigida hacia La Habana, el presidente del país amenazado, Miguel Díaz-Canel, salió a responder con dureza ante el posible corte del suministro que resulta esencial para el sistema de infraestructura cubano.

"Cuba es una nación libre, independiente y soberana. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por EE.UU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre", respondió de forma tajante el mandatario cubano.

En su descargo, el presidente de Cuba agregó: "No tienen moral para señalar a Cuba en nada, absolutamente en nada, quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas. Quienes hoy drenan histéricos contra nuestra nación lo hacen enfermos de rabia por la decisión soberana de este pueblo de elegir su modelo político".

Miguel Díaz-Canel

Díaz-Canel también agregó: "Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza. Porque saben y lo reconocen, que son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EE.UU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora".

La respuesta del presidente cubano tuvo lugar luego de que Trump amenazara a Cuba con "acordar antes que sea demasiado tarde", una amenaza directa, no solo vinculada al petróleo, sino insinuando a que los militares estadounidenses también podrían actuar en La Habana.

Sin medias tintas y apelando incluso a frases en mayúsculas, Trump había amenazando a Cuba con que debe "acordar antes que sea demasiado tarde", una amenaza directa que más que el tema del petróleo que recibían desde los tiempos de Hugo Chávez de Venezuela, pareció insinuar que la mira de los militares estadounidenses podría pasar de apuntar a Caracas a hacerlo en dirección a La Habana.

AS.