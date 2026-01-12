El papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano y pidió por los presos políticos de Venezuela

El papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada en el Vaticano a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, según confirmó el boletín oficial de la Santa Sede. El encuentro, realizado en el Palacio Apostólico, se desarrolló bajo estricta reserva y sin detalles formales sobre su contenido, aunque posteriormente la propia Machado dio a conocer los ejes centrales de la conversación.

La líder opositora, galardonada en 2025 con el Premio Nobel de la Paz por su defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, agradeció al pontífice el seguimiento de la crisis venezolana y le solicitó su intervención por la liberación de los presos políticos. “Hoy tuve la bendición y el honor de poder compartir con su Santidad y expresarle nuestro agradecimiento por su seguimiento sobre lo que sucede en nuestro país”, expresó Machado tras la audiencia.

Según relató, también transmitió al Papa “la fuerza del pueblo venezolano que se mantiene firme y en oración por la libertad de Venezuela” y pidió que interceda “por todos los venezolanos que permanecen secuestrados y desaparecidos”. La reunión se produjo tras la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero y el inicio de un proceso de transición encabezado por la vicepresidente Delcy Rodríguez.

De acuerdo con Comando por Venezuela, el excomando electoral de Machado, la dirigente expuso ante León XIV la importancia de la movilización cívica del 28 de julio de 2024 y sostuvo que ese proceso “ratifica la legitimidad del presidente Edmundo González Urrutia”, candidato opositor en aquellas elecciones, en las que Machado no pudo competir por estar inhabilitada por la justicia chavista.

En ese marco, Machado afirmó que “con el acompañamiento de la Iglesia y la presión sin precedentes del gobierno de los Estados Unidos, está más cerca la derrota del mal” en Venezuela. La dirigente había debido abandonar su país en diciembre pasado mediante una operación secreta con asistencia de Estados Unidos y aliados locales, ante amenazas contra su seguridad.

El encuentro con León XIV —el primer pontífice estadounidense— fue considerado una sorpresa en ámbitos diplomáticos, especialmente porque Machado había sido relegada en las últimas semanas del centro de la estrategia de Washington, que optó por reconocer a Delcy Rodríguez como figura clave de la transición. Aun así, el presidente Donald Trump había elogiado públicamente a la opositora el día de la captura de Maduro, aunque luego puso en duda su capacidad de liderazgo interno. Días más tarde, el propio Trump adelantó que podría recibirla en la Casa Blanca esta semana.

Mientras tanto, Machado continúa reclamando una transición democrática plena, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados, e instó a la comunidad internacional y a las fuerzas armadas venezolanas a garantizar un proceso que, según sostiene, reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país.

