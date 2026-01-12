Hollywood rompió el silencio en los Globos de Oro 2026: Mark Ruffalo apuntó contra el ICE de Donald Trump

La alfombra roja de los Globos de Oro 2026 dejó de ser solo una pasarela de glamour para convertirse en un escenario de denuncia política de alcance global ineludible. Actores y actrices de primera línea como Mark Ruffalo, Wanda Sykes y Jean Smart utilizaron la visibilidad global de la ceremonia para manifestarse contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, una de las agencias más cuestionadas del sistema federal.

Allí, los artistas lucieron pines con consignas como “ICE Out” y “Be Good”, mensajes que condensan el reclamo por el accionar de los operativos migratorios. De momento, la protesta se inscribe en una campaña impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) junto a otros colectivos de derechos humanos, que busca denunciar el uso excesivo de la fuerza y exigir mayor control civil sobre las operaciones del organismo.

De hecho, el lema “Be Good” remite directamente a la muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años asesinada durante un operativo federal en Minneapolis, un caso que sacudió a la opinión pública y reavivó el debate sobre la violencia institucional en Estados Unidos. Ante ese escenario, Wanda Sykes calificó el caso como “devastador” y llamó a romper el silencio, mientras que Ruffalo advirtió que la indiferencia termina funcionando como una forma de complicidad.

Noticia en pleno desarrollo...